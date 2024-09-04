輝達收傳票股價崩1成 AI泡沫要破了嗎？

9月第一個交易日，AI霸主輝達崩跌9.53％，輝達收到美國司法部傳票，因涉嫌違反反壟斷法，盤後股價續跌逾2％。美股則因經濟數據表現不如預期而重挫，原本無風無雨價平無量，投資人連當沖都懶得沖的台股，跟隨美股跳空大跌，下殺出量。

法人指出，美國日前發布經濟數據，8月ISM製造業指數雖由46.8升至47.2，但仍連續第5個月處於收縮區間，製造業PMI指數也不如預期，投資人對美國經濟放緩的擔憂再度升溫，連帶周二的美股四大指數收黑，那斯達克指數重挫3.26％、費城半導體狂瀉7.75％。

其中，AI 霸主輝達終場崩跌9.53％，低點來到107.29元，創下8月9日以來的三周最低，市值縮水2790億美元，也讓科技股全面承壓，國泰投信分析指出，市場對輝達的展望期待過高，雖然財報表現亮麗，但仍未達市場最樂觀的預期，引發賣壓出籠，加上輝達收到美國司法部傳票，涉嫌違反反壟斷法，種種利空因素影響股價。另外，台積電ADR跌幅達6.53％，恐慌指數VIX則上漲超過30％。

不過，國泰投信認為，AI發展仍是不可逆的大趨勢，就長期投資而言，潛在的回檔反而是另一個買入機會，國泰投信提醒，從第2季GDP（國內生產毛額）、初領失業金人數、零售銷售等數據顯示，美國經濟仍具有相當韌性，僅因部分經濟數據表現不佳，就判定景氣會衰退過於武斷，在消費、生產及就業穩健增長下，經濟要迅速進入崩盤並沒有那麼容易。

第3季通常是美股最弱勢的一季，而9月是第3季的最一個月，且11月有美國總統大選變數，法人指出，市場短期波動可能偏大，但預估第4季美股將再迎回旺季。