若美國經濟好轉就不降息了嗎？ 狄驤：降息原因並非都是衰退
＊原文發文時間為9月2日
最近美經濟數據表現不錯，但這也讓許多投資人納悶，美經濟好轉是否就看不到降息了？一定要等到衰退來臨才行呢？
答案是否定的，回顧歷史FED降息了許多次，而每次的降息原因並非都是經濟衰退，只是經濟衰退時的降息，更讓人記憶猶新，才會讓許多投資人把衰退跟降息畫上等號。
不過，實際上 FED也會隨著通膨降溫，透過降息讓利率正常化，如此才能讓經濟保持一定的增速，這也可能是我們目前正在經歷的狀況。
簡而言之，不少投資人看到美經濟一下好一下壞，被搞得很亂，不知道 FED到底要不要降息，這對於投資策略也會造成影響，但答案並不難，FED開啟降息循環的大趨勢沒有改變，只是短線降息的速度和幅度有差異罷了。
總之，如果FED只是讓利率正常化，美經濟沒有衰退疑慮，這對股債市而言都是大利多。
相對的，假如美經濟已經衰退，逼得FED降息，這時市場必然會出現恐慌。
如果投資朋友沒有分清楚FED降息的原因，進而做錯邊，反而會讓自己面臨更大的風險。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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