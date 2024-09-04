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台股早盤為什麼崩跌千點？分析師蔡明翰：複製8月初走勢

台股重挫1170點後跌勢收斂 半年線成觀察指標

中央社／ 台北4日電

美國8月製造業數據疲弱，引發經濟降溫疑慮及美股重跌，拖累台股今天早盤重挫1170.04點，創史上第3大盤中跌點，失守21000點大關；隨後低接買盤進場，台股跌勢收斂。

截至10時30分，集中市場指數為21359.23點，下跌732.98點，成交值約新台幣2636億元。法人認為，台股能否迅速站回半年線約21589點，為後勢強弱的重要觀察指標。

主要權值股表現上，台積電早盤最多下跌52元至888元，殺破900元重要關卡；鴻海最多挫13元至172元；聯發科也下跌90元至1130元。

千金股今天幾乎全面走弱，創意最多大跌92元至978元，退出千元俱樂部；祥碩一度亮燈跌停至1560元；信驊、力旺、世芯-KY、緯穎、川湖等盤中也都大跌超過5%。

台股從8月初低點反彈後，近期遇到季線壓力呈現震盪走勢，昨晚美股重跌，使今天台股再度面臨利空測試。統一投信基金經理人陳釧瑤分析，聯準會主席鮑爾於全球央行年會上釋放鴿派訊號，預告美國降息時機已到，隨聯準會準備啟動降息，加上AI持續成長，台股中長線不看淡。

陳釧瑤認為，輝達財報公告後，市場焦點轉向蘋果新品發表，蘋果Apple Intelligence功能有望帶動iPhone新一波換機潮，國內蘋果相關供應鏈將受惠，為台股注入新成長動能。

台股 蘋果 降息

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