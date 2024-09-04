台股早盤為什麼崩跌千點？分析師蔡明翰：複製8月初走勢

美國經濟據表現不佳，美股在科技股領跌下重挫，輝達股價崩跌9.53％，台積電ADR（美國存託憑證）重摔6.53％，使得台股開盤後直接重挫逾千點，最低下探2萬922點，所幸目前跌幅收斂。

彭博報導，美國升級AI運算領域反壟斷調查，輝達已收到美國司法部傳票，必須向其提供資訊。此舉代表美國政府向正式提起訴訟又邁進一步。司法部舊金山辦公室主導本次調查，可能認為輝達提高客戶轉向其它供應商的難度，同時懲罰那些採用不同家AI晶片的買家。輝達3日遭空頭狙擊重挫近10%，市值蒸發2790億美元，盤後因這項報導續跌2%。

輝達重挫導致市值蒸發近2,790億美元，創下美國上市公司有史以來市值最大單日崩跌。美股「科技七雄」全部走低。費城半導體指數下跌7.8%，創下2020年3月以來最大跌幅。台積電不只ADR 下跌，今天開盤894元，重現8字頭，大跌46元，不過目前跌勢收斂，9點半就回到900元之上。

沉悶多天的台股，今日跳水重挫千點，國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，台股今天的重挫是複製8月初的走勢，經濟數據意外下滑，台積電ADR及輝達股價的重挫，導致台股出現殺盤。

今天大盤的下殺是站第二支腳，蔡明翰說，但第二支腳不能比第一支腳還低，第一支腳8月6日的低點是1萬9662點。只要第二支腳的位置不要向第一支腳的位置靠攏，且能快速止穩，則買盤回籠後，就有機會再突破近期高點。

蔡明翰表示，台股重挫不是技術面上的問題，而是美國ISM製造業指數表現不如預期，導致美國恐慌指數快速噴出，複製8月初情境，但ISM製造業指數的負面力道，不如導致8月初股市重挫的非農就業數據。

台股前波跌深反彈後，成交量日益萎縮，市場交易清淡，市場對於橫盤中的股價並不認同，今天股價下殺，使得預估成交量激增逾6千億元。