台積電跌破900元 台股早盤重挫逾1100點失守21000點
8月美國ISM製造業活動指數連續第5個月萎縮，引發經濟降溫疑慮，拖累美股暴跌，今天台股早盤重挫超過1170點，跌至20922.17點，一度失守21000點大關，跌破半年線約21586點。
至9時10分，台股加權指數下跌978.40點，至21113.81點。代表中小型股票的櫃買指數也開低。
3大權值股早盤表現弱，台積電早盤最多下跌新台幣52元至888元，殺破900元重要關卡；鴻海最多挫13元至172元；聯發科也下跌90元至1130元。
法人分析，台股近期面臨季線壓力沈重，量能急凍，等待經濟情況進一步釐清，接下來6日美國將公布非農就業報告和失業率，另外蘋果10日將舉行新品發表會，都將牽動台股後勢。
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