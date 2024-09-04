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台股重挫逾千點 台積電一度大跌逾5% 摜破900元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

受到美股大跌影響，台股4日開盤後直接重挫超過千點，台積電（2330）一度下跌至888元，摜破900元大關，盤中跌幅近5%；聯發科、鴻海也也大跌超過半根停板，廣達重挫逾7%。

台股今直接向下跳空跌破半年線，以2,1574.65點開低，一開盤即下跌517.56點，並且不到5分鐘即下挫至最低點2,0922.17點，一度大跌1,170.04點，睽違一個月再度出現下跌逾千點的情形。

不過台股在下挫超過千點後，指數開始反彈拉升，跌幅縮小至下跌約700多點，台積電更重新回到900元之上。

週二道瓊工業指數大跌626.15點，跌幅1.5%，收在40,936.93點；標普500指數下跌119.47點，跌幅2.1%，收在5,528.93點；那斯達克綜合指數大跌577.33點，跌幅3.3%，收在17,136.30點。

費城半導體指數下跌7.8%，創下2020年3月以來最大跌幅。輝達（NVIDIA）大跌9.5%，市值蒸發近2,790億美元，創下美國上市公司有史以來市值最大單日崩跌。美股「科技七雄」全部走低。台積電ADR大跌6.5%。

傳出美國司法部向輝達（NVIDIA）在內公司發出傳票，以尋求輝達是否違反反壟斷法的證據，彭博引述對調查知情人士報導，司法部原本已向相關公司發出問卷調查，如今則提出具有法律約束力的要求，迫使接到傳票的一方提供相關訊息，下一步可能就是正式提告。

昨日公布的美國製造業數據表現不佳，美國供應管理協會（ISM）3日公布，8月ISM製造業指數47.2，雖然高於前月的46.8，但已是連續第五個月低於代表景氣榮枯分水嶺的50，且是2020年5月來最低，訂單和生產同步加速下滑。其中新訂單指數跌到15個月低點，出口訂單下滑速度也是今年來最快。

同日標普全球（S&P Global）公布數據也呈現類似狀況，美國8月製造業採購經理人指數（PMI）終值為47.9，是去年12月以來最低，且不如初估及市場預估的48，並連續第二個月低於50。

台積電 美國

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