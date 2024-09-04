空頭血洗台股 早盤跌逾千點失守21,000點

台股4日開盤指數為21574.65點，下跌517.56點。台積電（2330）開盤價894元，下跌46元。大盤指數開低走低曾跌逾千點，跌破半年線；台積電也跌破900元關卡。

群益投顧表示，大盤在季線、月線之間震盪整理已有一段時間，台指期夜盤跌近700點，久盤必跌還是以盤代跌？要留意下方半年線支撐。大摩出具報告打壓半導體產業，今天開低回測到半年線可以觀察逢低承接買盤是否夠積極，出量紅K可以跟著做一下短線。從中期來看沒有站回季線之前，盤中若持續縮量就不宜躁進。。

操作題材可留意：

1. 戴爾看好PC市場年底前將反彈─Dell管理階層已觀察到PC市場復甦跡象，如政府採購與中小企業的需求緩步改善，預期PC市場年底前將反彈且換機力道強；《黑神話:悟空》炒熱平淡許久的PC通路，接續有更多3A遊戲大作即將推出；此外，市場樂觀看待明年Win10退場，將引發強勁換機潮。

2. 受惠歐美房市復甦的居家修繕概念─歐元區8月通膨率隨能源價格回落，而降到2021年中來最低，強化歐洲央行9月降息的預期；不動產類股對利率敏感度高，歐美相關投資標的可望受惠降息利多。可以留意受惠歐美房市復甦相關的居家修繕用品與建材，如億豐、崧騰、橋椿、慶豐富、巨庭、錩泰、福興、鑽全、成霖。

周二（3日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為40,936.93點，下跌626.15點、跌幅1.51%；S&P500指數下跌2.12%；那斯達克指數下跌3.26%；費半指數下跌7.75%。台積電ADR跌6.53%，較台北交易溢價%。

市場對經濟成長和貨幣政策的焦慮再次衝擊風險資產，晶片股受到廣泛打擊，費城半導體指數創下2020年3月以來的最大跌幅。輝達（NVIDIA）大跌9.5%，市值蒸發近2,790億美元，創下美國上市公司有史以來市值最大單日崩跌。英特爾重挫8.8%、超微（AMD）跌7.8%、應用材料跌7%；美股「科技七雄」全部走低。10年期美國公債殖利率從上周五的3.910%降至3.843%。

三大法人周二集中市場合計賣超60.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超59.7億元，投信買超57.9億元，自營商（自行買賣）賣超8億元，自營商（避險）賣超51.2億元。

永豐期貨說，台指期下跌161點至2,2051點，逆價差為-41.21點。籌碼面部分，三大法人賣超59.15億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,381口至-12,824口，其中外資淨空單減少3,209口至-37,243口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,248口至-17,906口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,000點，週賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在23,400點，月賣權最大OI落在21,500 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.9下降至0.87。VIX指數下 降0.2至20.98。外資台指期買權淨金額-0.13億元 ; 賣權淨金額1.17億元。整體選擇權籌碼面中性。