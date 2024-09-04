台股多空戰外資連十賣 成交量持續委靡不振

外資不斷從台股提款，昨（3）日再賣超59.7億元，加上自營商也賣超59.2億元，使得指數開平收低，終場跌142點、收22,092點，為本波拉回修正來收盤新低，成交量3,001億元。

台股近來在上檔季線與下檔月線間波動，由於成交量持續委靡不振，使得行情震盪盤軟。昨日盤面上，個股及類股均漲少跌多，19大類股中，塑膠、線纜等均跌逾1.5%，表現最為疲弱；千金股也跌多漲少，其中以信驊（5274）漲1.67%最強勢，創意（3443）跌2.28%最弱勢。

族群中，由於市場資金紛紛轉向中小型股，加上國際半導體展即將開展，帶動機器人相關個股表現亮眼。

三大法人進出方面，共計賣超台股60.9億元，其中外資賣超59.7億元，連十賣，累計賣超910億元；投信買超57.9億元，連13買，累計買超445.3億元；自營商賣超59.2億元，連二賣，累計賣超127.9億元。八大公股行庫則買超24.2億元。

萬寶投顧執行長賴建承、台新投顧總經理呂仁傑認為，台股目前包括八大公股行庫等護盤國家隊宜力守22,000點的平台整理區下緣，若再次失守，有回測半年線的疑慮。選股上，受量能無法放大、大型權值股空間有限下，中小型股將是盤面焦點，操作上，投資人仍宜以具實質獲利的個股為主。