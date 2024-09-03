公司治理提升 四面進擊

公司治理是健全資本市場最重要的基礎，也是吸引投資人長期投資的關鍵。

證交所統計，從股東會召開、董事會結構與運作、資訊揭露、非財務資訊揭露等四大面向觀察，相關量化數據均見優化，可見我國上市公司公司治理持續提升。

一是「股東會召開」方面，針對鼓勵公司及早召開股東會，改善股東會召開期程集中情形，今年上市公司5月底前召開股東常會共計419家，較去年增加30%，股東會議事手冊及股東會年報則平均於股東會召開日31.47天及20.02天前申報，較法令規定期限提早。

二是有關「董事會結構與運作」，已有866家上市公司設置至少一名女性董事，較去年成長19%，並有901家上市公司獨立董事席次不低於三分之一，較去年成長約9%，未來將依規完成設置。

三是有關「資訊揭露」，上市公司今年2月底前申報前一年度財務報告家數為236家，較去年增加20%。

再來是「非財務資訊揭露」方面，截至8月底，已有700家上市公司申報2023年度永續報告書，占全體上市公司約69%，其中已確信家數共計354家。