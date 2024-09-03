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華南永昌證攻複委託保管

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
華南永昌證券「買美股免低收、一塊來存股」活動期間，除美股交易不限金額免最低手續費，美股定期定額單筆申購只要新台幣1元，更可搭配獨家編製的美股趨勢掃描，完整掌握投資資訊。 華南永昌證券／提供
華南永昌證券「買美股免低收、一塊來存股」活動期間，除美股交易不限金額免最低手續費，美股定期定額單筆申購只要新台幣1元，更可搭配獨家編製的美股趨勢掃描，完整掌握投資資訊。 華南永昌證券／提供

華南永昌證券積極發展複委託業務，繼上半年度啟動與S&P Global合作及自建華南e指沖App複委託功能，昨（3）日再宣布與臺灣集中保管結算所簽約，成為首批與集保結算所共同推動在地保管服務的證券商

過往複委託保管業務多由複受託機構進行保管，海外債券保管業務更是證券商一大難題。集保結算所此次透過自行開發的跨境保管系統，提供證券商Euroclear、花旗銀行、Clearstream、摩根大通等四大全球外國保管機構串接合作，建立跨平台保管網絡及備援，增加證券商交割彈性。同時由集保結算所作為中介機構，讓廣大投資人更能放心投資海外市場，加強資產安全性。

華南永昌證券表示，保護客戶資產安全一向是華南永昌證券首要考量。此次合作在地保管服務，是因集保結算所深耕台灣保管業務多年，在台股、債票券、基金有豐富經驗，透過集保結算進行複委託有價證券保管，可將保管業務標準化並建立完善交割結算系統，讓投資人資產保全更具安全性與即時性。

華南永昌證券強化投資安全的決心，還展現在獨家編製的「美股趨勢掃描」中，美股趨勢掃描整合「指標、選股、策略」三大核心要素，每日精算美國四大指數與11大類股強弱變化與資金流向，能協助投資人快速研判市場多空、強勢類股與反轉訊號，作出更適宜投資決策。

此外，為讓廣大投資人有更便捷管道進入美股市場，華南永昌證券6月推出「買美股免低收、一塊來存股」超優惠活動；活動期間，除美股交易不限金額免最低手續費外，美股定期定額單筆申購只要新台幣1元。因活動內容切中投資人需求，進入美股門檻變低，開辦以來單月開戶數成長220%，實踐普惠金融精神。

華南永昌證券將持續與國內外金融機構合作，宣示發展複委託業務決心。未來在複委託業務將加強數位服務，加強獲得海外市場資訊的便利性，達到精準推播及客製化服務，提供更全面訊息及更完善金融服務。

美股 證券商

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