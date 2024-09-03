「凱基優選台灣 AI 50」 5日起掛牌上市

證交所表示，凱基投信募集發行的「凱基優選台灣AI 50 ETF證券投資信託基金」，簡稱：凱基台灣AI 50 (00952) 受益憑證，將於5日掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，凱基台灣AI 50 (00952) 標的指數為「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數」(簡稱「臺灣優選AI 50指數」)，係運用FactSet的RBICS產業分類，自AI相關產業鏈篩選符合流動性條件與市值規模股票，汰除財務品質、下行風險以及股利品質未達標準者，再以股息殖利率、動能因子以及企業價值成長三大指標計算綜合分數，優選50檔成分股，採用自由流通市值分群等權重方法分配權重，以表彰台灣上市上櫃AI產業鏈股票之績效表現。

證交所表示，包含凱基台灣AI 50 (00952)，集中市場掛牌上市 ETF 將達 167 檔。國內 ETF 商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。