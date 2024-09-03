電競PC與顯卡換機潮受惠股 法人調高兩檔目標價

惠普、戴爾等美系個人電腦品牌預期第3季出貨量季增，並看好2025年需求，加上《黑神話：悟空》熱賣，投顧法人點名華碩（2357）、微星（2377）等兩檔將受惠電競PC與顯卡換機潮，雙雙調高預估獲利率及目標價。

大型本國投顧分析，惠普（HPQ）（8424）日前法說會上預估，本季個人系統業務營收可望季增低至中個位數，弱於過往季節性，主要受到消費性需求低迷衝擊。

戴爾（Dell）則展望客戶解決方案事業群本季營收年持平至年增低個位數，隱含季持平，低於市場預估，但由2025財務年度營收展望推估，2024年11月至2025月1月當季營收有望季增中個位數。

法人表示，上述展望呼應台灣ODM廠預期第3季筆電出貨量季增0%至5%，以及預估新機上市將帶動第4季出貨量季增；今年全年而言，預估全球PC出貨量年增3%、2025年年增5%至6%，動能來自Win 10停止技術支援、商用PC換機潮以及具備新AI PC機種上市。

另一方面，3A遊戲《黑神話：悟空》於8月20日上市，根據Gamalytic統計，三天內銷售1,000萬套以上，目前銷量已突破1,440萬套，其中，超過八成玩家位於中國大陸，將刺激當地下半年疲軟需求。

儘管遊戲建議硬體需求為輝達RTX 2060或超微RX 5700 XT，但若要獲得最佳遊戲體驗，配備的顯卡應至少為RTX 4070或RX 7800 XT。法人評估，該款遊戲熱銷將推升顯卡需求與均價，因RTX 50上市前輝達控制GPU供給，使目前中高階RTX 40顯卡供應吃緊。

輝達日前於法說表示，電競需求暢旺且持續成長，目前通路庫存維持健康水位，法人認為，輝達可能於今年第4季或明年第1季推出高階RTX 50系列GPU，2025年主流機種陸續問世，看好新GPU與遊戲上市將帶動板卡換機周期。