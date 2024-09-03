個股期貨夜盤再添生力軍 金管會規畫聯電期貨納入夜盤交易

金管會宣布，考量聯電期貨日盤交易量及美國市場聯電ADR交易量大，將其納入夜盤交易可供交易人隨國際脈動，因應夜間美股波動或重要事件，於期貨市場夜盤及時交易避險或調整部位；聯電期貨納入夜盤交易，其交易時間延長 (08:45~13:45、17:25~05:00)，更具國際市場競爭力，並吸引外資持續參與我國資本市場。

近年因國際政經情勢快速變化造成全球市場波動，交易人透過夜盤調整部位或避險需求殷切，期交所在今年1月22日已將台積電個股期貨納入夜盤交易，上線迄今交易量及流動性良好，自然人與外資積極參與，夜盤走勢及交易資訊對期貨、現貨市場次日開盤具參考性，如今再規畫納入聯電期貨進入夜盤交易。

證期局主秘尚光琪表示，作此規畫主要鑑於夜盤避險交易的重要性與日俱增，使期交所進一步評估新增其他個股期貨商品納入夜盤交易，且隨雲端運算及人工智慧（AI）的世界浪潮興起，半導體產業成為全球矚目焦點，也是重要原因；為提供交易人多元化交易選擇及持續吸引外資參與，未來金管會也將督導期交所持續研議適時增加商品標的納入夜盤交易。