土洋對作台股 外資大買新光金、鴻海 調節中信金、台新金

台股今天量縮走低，創今年2月以來單日低量，回測月線支撐，外資連10日賣超台股達新台幣910億元，投信連13日買超台股，外資台指期淨空單降至3.72萬口。外資今天買超新光金、鴻海、長榮航等，賣超中信金、台新金等。

台股今天量縮震盪，上下波動211點，儘管鴻海和廣達撐盤，但台積電尾盤下挫，重電族群挫跌，中小型股回檔修正，金融下跌，大盤收今天最低點，22300點得而復失，回測月線約22023點支撐。

終場加權指數下跌142.89點，收22092.21點，跌幅0.64%，成交值相對萎縮至新台幣2897.13億元，創今年2月以來單日低量。

三大法人今天合計賣超59.15億元，其中自營商賣超59.26億元，投信買超60.17億元，外資及陸資賣超60.06億元。

根據統計，外資連續10個交易日賣超台股達910億元，投信連續13個交易日買超台股，土洋對作明顯。

在台指期淨部位，三大法人今天淨空單減少2381口至1萬2824口，其中外資淨空單減少3209口至3萬7243口。

觀察外資買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，外資今天買超新光金達4.38萬張排名第1，買超台新永續高息中小ETF達2.86萬張排名第2，買超復華台灣科技優息ETF約2.85萬張排名第3，買超鴻海2.11萬張排名第4，買超長榮航1.18萬張排名第5。

相較之下，外資今天賣超元大台灣50反1 ETF近8.16萬張排名第1，賣超中信金3.71萬張排名第2，賣超群益台灣精選高息ETF達2.88萬張排名第3，賣超群創、中鋼、開發金、中石化、元大美債20正2 ETF、台新金等，均超過萬張。

兆豐投顧研究部副總經理黃國偉接受記者電訪分析，台股從上週迄今，量能呈現萎縮，近期市場未有不確定因素，卻相對觀望且追價意願不足，顯示市場對於產業基本面動向審慎看待。

觀察技術面，黃國偉分析，近期大盤月線約22023點逐步轉正上揚，若指數未能上攻反跌破月線，市場可能擔憂走勢是否轉弱，不排除再回測半年線約21578點，整理時間可能拉長。

展望台股後市，黃國偉指出，台股大盤結構並未破壞，持續關注外資在台股現貨市場買賣超動向，以及在台指期淨空單布局，國際資金動向留意日圓匯率以及利差交易（carry trade）變化。