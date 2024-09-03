台股下跌142點 三大法人賣超59.15億元
台股3日一度上漲至22,303.5點，但盤中下跌翻黑，並收在最低點22,092.21點，下跌142.89點，跌幅0.64%，成交量2,897.13億元，三大法人賣超59.15億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超60.06億元，投信買超60.17億元，自營商賣超（合計）59.25億元，其中自營商（自行買賣）賣超8.02億元，自營商（避險）賣超51.23億元。
今天是半導體展開幕的前一天，但AI、矽光子族群並無明顯漲勢，反而多數下跌，台積電（2330）收940元，跌幅0.84%，相關設備概念股漲跌互見，不過弘塑（3131）繼續下挫，收1,760元，跌幅逾5%，旺矽（6223）僅小漲，收755元。矽光子概念股中僅聯亞（3081）續強，收194.5元。具機器人、半導體設備題材的工具機類股持續表現強勢，台灣精銳、穎漢（4562）、大銀微系統（4576）、高鋒（4510）、百德（4563）等皆攻上漲停板。
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