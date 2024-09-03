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台積電月線失守 但這檔飆上漲停且寫下歷史新高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

台積電（2330）3日以940元收盤，下跌8元，跌幅0.84%，台積電概念股雖是漲跌互見，但下跌的公司略多於上漲的公司，其中，金麗科（3228）甚至是重挫至跌停243.5元收盤，不過，聖暉*（5536）卻是逆勢飆上漲停299.5元收盤，寫下歷史新高價，另外，朋億*（6613）、盟立（2464）則是上漲逾半根停板收盤。

台積電早盤以948元平盤開出，一度拉升至952元，上漲4元，但盤中翻黑，一度下滑至939元，最後一盤爆出2,291張賣單，再壓低股價，終場收在940元，下跌8元，影響台股大盤指數約65點。

行政院經濟發展委員會首次顧問會議3日召開，台積電前董事長劉德音出席，且進行專題演講；在會前媒體則是關心台積電的股價，詢問劉德音「怎麼看待台積電股價先前從高點下跌，後續怎麼看？」、「台積電股價下跌還可以買嗎？」

劉德音在媒體詢問可不可以買時？則是先比出「讚」的手勢然後說，「很棒」；至於對股價的下跌，他則是回答，「不用擔心」。

台積電股價下跌，相關概念股中以金麗科重挫至跌停表現最弱；弘塑（3131）收在1,760元，跌幅5.88%，大跌110元；光洋科（1785）、宜特（3289）、巨有科技、天虹等收盤跌幅都超過3%。

不過，聖暉*卻是逆勢飆上漲停299.5元收盤，創歷史新高價；子公司朋億*以160元收盤，上漲8元，漲幅5.26%；還有1檔大漲逾半根停板的是盟立，收在86.3元，上漲4.3元，漲幅5.24%。

聖暉（5536）*第2季稅後純益8.17億元，每股純益6.58元，創單季新高；累計上半年稅後純益12.45億元，年增26.1%，創同期新高，每股純益10.03元，是股票面額改為5元以來最佳。

聖暉*7月合併營收22.1億元，年增15%，創歷年同期次高，累計今年前7月合併營收153.4億元，年增10.45%，創歷年同期新高；聖暉集團上半年累計在手訂單超330億元，續創新高，下半年營運動能轉強，且看好明年及後年的成長榮景。

台積電 聖暉

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