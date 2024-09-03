吳東亮：新新併完全合法 台新金尾盤湧入買單急拉
台新金（2887）董座吳東亮被爆滲透新光金（2888），新光金董事會才會接受台新金開出比中信金（2891）更差的條件合併，目前北檢掌握關鍵錄音檔偵辦中，對此吳東亮親自出面駁斥，整件事完全合法、完全沒有問題，都是有心人士放話、造謠、抹黑。台新金3日股價再度下挫，不過尾盤爆出6,322張買單，股價跌幅縮小，收18.45元，下跌1.07%。
新光金與台新金「新新併」傳出有內鬼，媒體爆料，台北地檢署接到檢舉，內容是新光金董事會早被台新金董座吳東亮滲透，甚至在錄音檔中，吳東亮被錄到承認新光金的魏寶生等4席董事是他個人以大股東身份指派，違反「金金分離」原則。
吳東亮怒斥，「不承認，根本沒有這件事，音檔是盜錄偽造剪接，那是很多會議（拼接），不應該錄」，並表示「新新併」完全合法、完全沒有問題，都是有心人士放話、造謠、抹黑，「我們會提出最嚴厲的法律對策」。
吳東亮還強調，不管股東權行使、新新併手續、還是金金分離政府的要求，一切都是以最高水準在執行，「大家放心，這些都是誣告、都是謠言」。
台新金今以18.6元開低，一度下跌至18.25元，終場收在18.45元，下跌約1%；中信金收32.95元，小跌0.45%。至於今日舉辦法說會的新光金，則以平盤12.95元作收。
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