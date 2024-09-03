快訊

開低走低不敵賣壓 台股下跌142點收22,092點

抓到了！涉嫌持刀砍傷2房仲 淡水社區主委逃亡17小時向警方投案

靠「走私1物」賺超大！北韓7年來非法收入破2000億元

台股短線波動加劇 法人曝這類股第3季修正整理反而好布局

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股近兩個月上演海盜船戲碼，7月初盤中寫下24,416點的歷史新高，不到一個月的時間又摜破20,000點整數關卡回吐4,700點的漲點，隨後又在8月下旬收復22,000點平盤整理；凱基投信認為，AI族群未來幾年內預期仍將扮演台股表現火車頭，第3季的修正整理，反而提供伺機進場布局的好時機。

凱基投信表示，台股短線波動加劇，但若從過去20年的歷史數據來看，第2、第3季向來為台股股價淡季，兩季平均含息報酬皆為2.2%；隨著時序進入股價傳統旺季的第4季，台股平均含息報酬有望來到3.3%，第1季表現也有機會持平在3.2%的水準，AI族群未來幾年內預期仍將扮演台股表現火車頭，第3季的修正整理，反而提供伺機進場布局的好時機。

凱基優選台灣AI 50 ETF 基金經理人施政廷表示，台股擁有完整AI上中下游相關供應鏈，以晶圓代工來說，未來至少有3年的優勢；後段組裝也至少有2~3年的優勢；若從供應鏈重組角度來看，優勢可望有5~10年。

施政廷說，凱基台灣AI 50的追蹤指數-臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50 指數，成分股篩選涵蓋上游的IC代工、IC設計、連接元件、PCB材料設備、PCB製造、DRAM銷售，中游的EMS、電源供應器、網通、儀器設備工程，下游的筆記型電腦、光碟片，及其他營收也能確實受惠AI趨勢發展的非電族群。

施政廷指出，生成式AI應用的面向極廣，包括聊天機器人、自動駕駛、AR/VR、精準醫療、智慧金融、數據行銷等，背後潛藏了龐大商機，受惠的台廠供應鏈也早已超越過往傳統界定的半導體產業，包括AI伺服器銅箔基板、AI伺服器電源供應器、工業級嵌入式快閃記憶體、網路資料中心等，都是AI供應鏈商機的一環。

施政廷強調，能完整涵蓋AI次產業、精準挑出確實吃到AI商機大餅（AI營收占比30%以上）的成分股的ETF，對台股AI商機成長的參與度也會相對大；凱基00952即將在9月5日掛牌上市，對想掌握台股AI成長契機的投資人來說，是值得長期投資的一個選擇。

施政廷表示，凱基台灣AI 50所追蹤的指數不只設定營收門檻確保成分股純度，更透過分群等權重設計「抓大不放小」，不僅指標龍頭股是成分股基本組成，也確保市值尚未完全反映投資價值的「隱形冠軍」，具備一定的持股權重；另外，一年兩次換股更配合台股淡旺季特性切換股利與動能、價值成長指標占比，更有助提升投資組合的追漲抗跌能力。

AI 凱基 台股

延伸閱讀

開高走低將成台股日常要習慣？ 直雲：空單雖有4萬口但昨天反一卻大賣

拉回趁隙布局科技主動型基金 打包AI國家隊投資前景有看頭

投資人看過來 00934、00948B配息出爐 年化報酬率各8.6%、6.2%

凱基台灣優選高股息30 ETF 9月預估配息出爐

相關新聞

開高走低將成台股日常要習慣？ 直雲：空單雖有4萬口但昨天反一卻大賣

目前外資留了4萬口的空單令人恐慌，不過昨天卻大賣反一，跟8月初期貨和現貨同時做空不太一樣...

台股短線波動加劇 法人曝這類股第3季修正整理反而好布局

台股近兩個月上演海盜船戲碼，7月初盤中寫下24,416點的歷史新高，不到一個月的時間又摜破20,000點整數關卡回吐4,...

台股上漲5點開22,240點 台積電開平盤

台股3日開盤指數為22,240.11點，上漲5.01點。台積電（2330）開平盤價948元。

五大金控投資風向變了 大降台積電持股比為哪樁？

台股第2季延續首季熱度，續漲13%，壽險金控投資風向卻悄悄改變了，國泰金、富邦金及新光金大降台積電曝險比重，尤以新光金大砍台積電最兇，估算剔除約持有366億元台積電債券部位後，新光金持股台積電僅約4.6%，是五金控最低。

台股紅翻黑 外資連九賣…美非農就業公布前恐持續盤整

台股在市場觀望國際經濟數據導致量縮之際，昨（2）日遭外資賣超127.9億元，已連九賣，衝擊指數開高走低並由紅翻黑，單日高...

台股市值為何能贏德、西、荷？謝金河用「重量級企業」解答：護國神山精髓在這

資本市場背後的軟硬實力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。