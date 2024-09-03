開高走低將成台股日常要習慣？ 直雲：空單雖有4萬口但昨天反一卻大賣

台股開高走低的日常，接下來要習慣。

連續兩天台股已經開高走低，主要也是這波大漲也已經很強，要一口氣回到前波高點本來就很難，現在就會變成容易開高走低，所以要買股票不要開盤去買，要尾盤再去買。

目前外資留了4萬口的空單令人恐慌，不過昨天卻大賣反一，跟8月初期貨和現貨同時做空不太一樣，所以我認為還是會盤整為主，現在也沒有利多可以上去也沒有利空可以下來。

觀察我們中小型股票還是在平盤震盪，不過本來這波漲幅驚人我覺得這樣走算是很強勢，接下來還是靜觀經濟數據再看要不要調整持股，沒有大型利空先不要急著賣股票。

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