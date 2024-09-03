無懼台股8月大怒神 開戶數衝破1,300萬人

台股8月出現「大怒神」走勢，但投資人仍積極進場。臺灣證券交易所昨（2）日公布，截至8月底，市場總開戶數突破1,300萬人大關、達1,305.09萬人，再創新高，月增7.54萬人，是今年單月增加第三多。

台股8月歷經一場震撼教育，不但締造單日重挫1,807點史上紀錄，最低一度殺至19,662點，在指數大幅拉回過程中，採中長期操作的散戶透過存股或申購ETF逢低進場加碼。

證交所統計，至8月底為止，總開戶數衝上1,305.09萬人，持續改寫新高，累計今年來增加53.88萬人，增幅約4.3%；自2022年11月開戶數突破1,200萬人後，歷經約21個月增加逾百萬人。

8月投資人新開戶數持續增加7.54萬人，較7月的7.94萬人略降，仍為今年單月第三高，觀察今年來，除元月以外，其餘每個月都增加超過5萬人，顯示散戶投資人進場意願維持高檔不墜。

各年齡分布範圍，以及法人戶8月開戶數同步成長，其中，19歲以下、20至30歲、31至40歲等三族群分別增至54.57萬人、165.97萬人、213.81萬人，各月增2.37萬人、2.7萬人、1.09萬人，合計占33.42%，較7月的32.8%增加約2.8個百分點。

40歲以上族群方面，41至50歲開戶數增加8,054人、達251.82萬人，占比19.34%；51至60歲、61歲以上開戶數分別增至228.74萬人、380.34萬人，占比各為17.57%、29.19%。