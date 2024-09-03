台股紅翻黑 外資連九賣…美非農就業公布前恐持續盤整

台股在市場觀望國際經濟數據導致量縮之際，昨（2）日遭外資賣超127.9億元，已連九賣，衝擊指數開高走低並由紅翻黑，單日高低相差261點，終場下跌32點，收22,235點，在東亞股市獨憔悴，成交量更失守3,000億元大關、萎縮至2,949億元，為8月27日2,938億元之後最低。

法人指出，美國非農就業數據公布前，加權指數橫盤整理機會高。

外資昨天在期現貨同步偏空操作，現貨擴大賣超力道，再賣超127.9億元，累計連九賣、共賣超850.3億元；期貨淨空單則增加898口至40,452口；投信買超50.9億元，連12買、累計387.3億元；自營商由買轉賣，賣超68.6億元。合計三大法人昨天賣超台股145.6億元，八大公股行庫見指數一路走弱，進場買超31.7億元，連九買。

台股2日盤面重點

兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清分析，台股昨天沒量，加上外資還在提款，是造成大盤開高走低的主因，漲跌家數更在午盤過後出現明顯變化，上市櫃兩市終場合計上漲家數僅555家，下跌家數高達1,154家。

黃文清認為，指數近期持續橫盤整理的原因有三，一是成交量下滑代表市場追價意願低，尤其這波反彈已超過前波下跌的二分之一；二是上有季線反壓；三是部分獲利了結賣壓。不過，他仍看好下周蘋果發表新機後，若銷售數字佳，將有利供應鏈表現，進而推升加權指數上攻。

李秀利則指出，昨天權值股、高價股漲不太動，不少先前的強勢股更是漲多拉回，有點「漲新不漲舊」的味道，上漲個股中有不少是KY公司，以及重電、網通等題材股較有表現。

台股昨天最高上漲171點達22,439點，可惜多方追價無力，指數一路走弱，一度下跌90點，最後一盤靠台積電上漲4元收948元，一口氣拉抬指數30點，跌點收斂至32點，成交量萎縮至2,949億元，為8月27日2,938億元之後最低。各大類股跌多漲少，以電器電纜較強勢，上漲0.7%。