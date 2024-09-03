外資敲進金融族群

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北報導

台股昨（2）日開高走低，外資則是賣超127.9億元，統計外資單日買賣超個股第一名都是金融股，尤其是外資買超的前四名都由金融股包辦，買超富邦金（2881）16,069張最高，遭外資賣超最多的則是中信金（2891），賣超3萬7,809張。

外資雖是大賣超台股，不過，以買超前十名個股來看，金融股是昨日外資最青睞的族群，買超前四名都是金融股，其中，買超富邦金1萬6,069張最多，買超第二名則為開發金，單日買超1萬2,936張，外資買超新光金1萬1,715張，高居外資買超第三名，第四名為國泰金，獲外資買超1萬1,662張。

台新金與新光金的新新併殺出程咬金，中信金也向金管會送件 ，將公開收購新光金，媒體傳出，金管會可能附條件開放中信金公開收購新光金，要求中信金簽署對新壽的「增資承諾書」，但未獲主管機關證實。

中信金在8月20日重訊公告「董事會決議通過向金管會申請投資新光金控」，8月23日再進一步提出公開收購新光金，將以現金搭配換股方式公開收購新光金，每股收購對價為1股新光金換發中信金0.3132股及現金4.09元，取得新光金10%至51%股權。

台股昨日小跌收盤，金融股則是撐盤指標，金融股終場收漲0.65%。

中信金 外資 新光金控

延伸閱讀

新光金股價創高 竟然是大戶跑、散戶搶

加碼中信金（2891）於宣布收購新光金那天！ 艾蜜莉：跌了3％多歸類是短暫利空

新光金爭奪戰內幕！吳東進憂太委屈 急找辜仲諒出馬...最後花落誰家？4套劇本推演

股東質疑新新併比例不合理 告發4名新光金董事、新勝董事涉特別背信

相關新聞

台股紅翻黑 外資連九賣…美非農就業公布前恐持續盤整

台股在市場觀望國際經濟數據導致量縮之際，昨（2）日遭外資賣超127.9億元，已連九賣，衝擊指數開高走低並由紅翻黑，單日高...

無懼台股8月大怒神 開戶數衝破1,300萬人

台股8月出現「大怒神」走勢，但投資人仍積極進場。臺灣證券交易所昨（2）日公布，截至8月底，市場總開戶數突破1,300萬人...

外資敲進金融族群

台股昨（2）日開高走低，外資則是賣超127.9億元，統計外資單日買賣超個股第一名都是金融股，尤其是外資買超的前四名都由金...

12檔雙重優勢股 短多點火

台股延續中期整理格局，盤面題材股表現空間較大，專家指出，華碩（2357）、士電、富邦金等站穩短期均線，且獲法人買盤挹注個...

就市論勢／PCB、金融 利多支撐

加權指數昨（2）日下跌32點，收在22,235點，成交量萎縮，仍守在季線之上。加權指數在8月初曾經一度下跌至19,662點之後急遽反彈超過2,500點，並維持在高檔震盪。

證交所：82家第一上市公司已完成財報公告申報

臺灣證券交易所2日宣布，應於9月2日前公告申報第2季財報的82家第一上市公司，均已完成申報作業。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。