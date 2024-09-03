台股昨（2）日開高走低，外資則是賣超127.9億元，統計外資單日買賣超個股第一名都是金融股，尤其是外資買超的前四名都由金融股包辦，買超富邦金（2881）16,069張最高，遭外資賣超最多的則是中信金（2891），賣超3萬7,809張。

外資雖是大賣超台股，不過，以買超前十名個股來看，金融股是昨日外資最青睞的族群，買超前四名都是金融股，其中，買超富邦金1萬6,069張最多，買超第二名則為開發金，單日買超1萬2,936張，外資買超新光金1萬1,715張，高居外資買超第三名，第四名為國泰金，獲外資買超1萬1,662張。

台新金與新光金的新新併殺出程咬金，中信金也向金管會送件 ，將公開收購新光金，媒體傳出，金管會可能附條件開放中信金公開收購新光金，要求中信金簽署對新壽的「增資承諾書」，但未獲主管機關證實。

中信金在8月20日重訊公告「董事會決議通過向金管會申請投資新光金控」，8月23日再進一步提出公開收購新光金，將以現金搭配換股方式公開收購新光金，每股收購對價為1股新光金換發中信金0.3132股及現金4.09元，取得新光金10%至51%股權。

台股昨日小跌收盤，金融股則是撐盤指標，金融股終場收漲0.65%。