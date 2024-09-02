就市論勢／PCB、金融 利多支撐

經濟日報／ 吳裕良（聯邦投信投資長）

盤勢分析

加權指數昨（2）日下跌32點，收在22,235點，成交量萎縮，仍守在季線之上。加權指數在8月初曾經一度下跌至19,662點之後急遽反彈超過2,500點，並維持在高檔震盪。

無獨有偶，美國那斯達克科技指數、S&P 500指數都呈現強勢反彈現象，道瓊指數更是屢創歷史新高，金融股、傳統藍籌股持續帶領美股走高。也就是全球經濟維持正面的擴張現象引導全球的金融股與傳產藍籌股股價持續走高，基本面持續墊高是最好的支撐。

投資建議

昨天盤面電子股在類股輪動之餘也出現部分獲利了結，其中先進封裝在一個月期間上漲25%之後，出現接近2%的修正。貨櫃航運修正超過2%。相反地，金屬加工上漲4.4%、固態電容3.5%、3D感測上漲2.3%。接著將要舉行的半導體展，iPhone 16開始銷售，預計都有助相關類股題材。建議買進半導體設備、PCB、金融股。

半導體 金融股

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