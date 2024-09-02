營收獲利亮眼股 可低接

美國降息在即，營收、獲利都能成長，基本面佳的個股，將成為資金青睞標的。法人建議，篩選第2季獲利優於第1季，且7月營收也成長的個股，如長榮航、聯電、鴻準等，營收獲利均具成長動能，股價具有補漲空間，可逢低布局。

篩選第2季獲利較第1季成長，且7月營收月增，代表第3季營收獲利可望有成長動能，且有近期有外資與投信買超個股，包括長榮航（2618）、聯電、統一、聯鈞、萬海、鴻準、長榮、長華*、統一實、振曜、統一超、台燿、裕民、中工及台光電等。

產業來看，傳產略多於電子，傳產股以航運股較多，其他則以統一集團為主。電子以半導體、銅箔基板（CCL）為主。

觀察第2季獲利，每股稅後純益（EPS）以長榮13.7元最高，其次台光電、萬海也分別賺7.08元、4.12元。7月營收來看，以鴻準月增30.8%最高，其次長榮、萬海分別增28.6%、21.0%。

台新投顧副總經理黃文清指出，美國降息在即，預期外資將回流台股，此時挑選營收、獲利都能成長，基本面佳的個股，有望成為資金青睞標的，有補漲空間。

統一投顧董事長黎方國分析，今年有不少個股已經漲多，因此第2季有獲利，且獲利較第1季成長，加上7月營收也成長，基本上第3季就先立於不敗之地，同時又有外資與投信買盤加持，因此逢低布局的勝率高。

黎方國說，觀察篩選出的這些個股，可以發現法人的買盤，一種是買營收獲利不錯，未來也看好成長，例如AI或蘋果新機供應鏈。另一種則是買低基期概念，尤其是一些傳產股，今年來漲得不算多，還有高現金殖利率保護，進可攻、退可守。