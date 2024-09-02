12檔雙重優勢股 短多點火

台股延續中期整理格局，盤面題材股表現空間較大，專家指出，華碩（2357）、士電、富邦金等站穩短期均線，且獲法人買盤挹注個股，具技術面及籌碼面等「雙重優勢」，後市股價可望領漲抗跌，吸引短多關注。

美聯準會（Fed）偏好的通膨指標個人消費支出PCE、核心PCE增速溫和，提高降息機率，加上密大8月消費者信心指數回升，消費者對未來一年通膨預期連三月下滑，美股四大指數全數收紅，但台股受制外資調節賣壓，昨（2）日持續在季線以下震盪換手。

台新投顧副總經理黃文清指出，台股本波自低點19,662點反彈幅度不小，加上輝達（NVIDIA）財報驚喜有限，市場缺乏追價動能，後市持續關注美國ISM數據及非農就業報告，短線大盤指數將在季線附近反覆震盪消化賣壓，操作選股不選市。

篩選法人近五日買超逾500張，且股價站穩5、10、20日線，昨日表態收高的強勢指標，包括來億-KY、正基、聯亞、碩天、時碩工業、材料-KY、華碩、士電、國產、聯鈞、富邦金、國泰金等，可密切關注漲勢延續性，並趁盤中壓回短線價差操作。

金控股半年報出爐，富邦金累計稅後純益813億元，其他權益回升至6月底的507億元，是14家金控中表現最佳，有利明年發放股息水準，近期外資及投信密集敲進，昨日股價漲2.2%收94元，國泰金亦連動走強，股價單日漲1.8%收64.7元。

華碩第2季財報亮麗，加上AI伺服器出貨力道強勁，及陸製3A遊戲帶動顯卡需求暢旺，吸引投信買盤持續回補，昨日股價漲3.5%收556元，隨時有機會越過8月26日564元前高。

製鞋大廠來億-KY受惠Adidas及HOKA等客戶訂單加持，上半年每股稅後純益（EPS）8.1元，超越去年全年表現，第4季將進入傳統產業旺季，下半年營收有望逐季成長，股價攻頂收385元，改寫掛牌後歷史新天價。