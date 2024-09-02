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全民通識課 線上教投資
證交所耗時半年製作的免費線上課程「一路升級！全民投資通識課」近日正式上線，課程包含多元新經濟產業、ETF、生技產業、盤中零股交易、定期定額投資、ESG與反詐騙等證交所七大重要業務主題，協助投資人更了解市場趨勢。
為了讓新手投資人想快速增加專業知識、選擇投資標的及找到合適的投資方式，並協助進階投資人系統性掌握資訊，證交所首度與線上課程平台 PPA 及製課公司生鮮時書合作，將業務主題以遊戲升級形式，包裝成生動活潑的線上影音課程，讓投資人輕鬆學習。
內容涵蓋「如何參與多元新經濟發展趨勢」、「台灣資本市場有哪些小資投資人友善措施(盤中零股及定期定額)」、「如何快速深入瞭解各類型 ETF特色風險及運作」、「ESG趨勢對投資人的影響」等多元議題。
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