證交所培育雲端獨角獸

臺灣證券交易所日前舉辦「資本創新領航，共創明日獨角獸」數位雲端產業交流分享會，吸引逾百家數位相關企業及200位產業夥伴參與，扮演推動台灣成為全球數位經濟發展的重要力量。

證交所持續推動數位雲端與新經濟產業發展，打造未來十年上市新聚落，延續前次生技醫療產業，本次目標鎖定具潛力的數位雲端企業，協助進入資本市場，展現台灣數位創新的實力。

證交所董事長林修銘致詞強調，數位雲端產業在全球經濟中具有戰略地位，特別在AI浪潮席捲下，這些技術密集型企業成為未來經濟增長的核心引擎，證交所針對不同企業發展階段特性，推出科技事業、創新板及一般板等多元上市管道，提供靈活的籌資選項，助力企業在國際市場脫穎而出。

TiEA台灣網路暨電子商務產業發展協會理事長何英圻則說，證交所去年調整產業類別時，新增數位雲端產業，支持匯聚數位雲端產業資本市場聚落，並分析台灣數位雲端產業在台上市櫃享有重要主場優勢，包括投資人對產業理解、資本市場資源有助企業成長發展，更看好數位雲端產業有望成為下一代護國群山。

本次活動的「領先對話」，由數位轉型學院共同創辦人暨院長詹文男擔綱主持挑大梁，數發部數位產業署主秘黃雅萍、中華電信投資事業處副總陳元凱、Gogolook董事長鄭勝丰，及勤業眾信會計師事務所執行副總溫紹群，自不同角度深入分析數位經濟市場觀察洞見、政府政策與資本市場支持、台灣國際布局策略、數位轉型實踐與生態系建設。

活動另一大亮點則是數發部長黃彥男的「焦點政策短講」，以「布局數位經濟，形塑AI智慧生態系」為題，解析政府如何透過政策引領，推動數位經濟與AI技術的無縫融合。

證交所期望在厚實電子產業競爭力的基礎上，藉由「雙主板」及「以大帶小」策略，引導上市產業多元發展，並協助新興經濟產業成長茁壯，培育創新繁榮的護國群山。

證交所表示，未來將持續攜手公部門及創新生態圈夥伴，積極辦理產業鏈結活動，推動數位雲端等新經濟產業多元發展，培育出更多具有國際競爭力的臺灣企業，進一步打造具全球影響力資本市場新局。