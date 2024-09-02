外資賣超159億元 但這4檔金融股竟同獲外資買超逾萬張

台股2日開高走低，終場收22,235.1點，下跌32.99點，但三大法人僅投信買買超，外資則是賣超159.88億元，統計外資單日買賣超個股第一名都是金融股，尤其是外資買超的前四名都由金融股包辦，買超富邦金（2881）16,069張最高，遭外資賣超最多的則是中信金。

台股早盤以22,341.9點開出，上漲73.81點，盤中一度上漲逾百點，最高曾達22,439.31點，但10時過後指數翻黑，一度下滑至22,178.04點，權王台積電以948元收盤，上漲4元、漲幅0.42%，聯發科、鴻海收黑，大立光以平盤作收，盤面上以蘋概、網通、折疊機等股的表現較為強勢，大盤指數以22,235.1點收盤。

統計三大法人賣超177.86億元，其中，外資賣超159.88億元，投信買超50.69億元，自營商賣超（合計）68.67億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.96億元，自營商（避險）賣超63.71億元。

外資雖是大賣超台股，不過，以買超前十名個股來看，金融股為2日外資最青睞的族群，買超前四名都是金融股，其中，買超富邦金16,069張最多，買超第二名則為開發金，單日買超12,936張，外資買超新光金11,715張，高居外資買超第三名，第四名為國泰金，獲外資買超11,662張。

台新金與新光金的新新併殺出程咬金，中信金也向金管會送件 ，將公開收購新光金，媒體報導指出，金管會可能附條件開放中信金公開收購新光金，要求中信金簽署對新壽的「增資承諾書」，且要求新壽的增資是由金控出面辦理現金增資。

中信金在8月20日重訊公告「董事會決議通過向金管會申請投資新光金控」，8月23日再進一步提出公開收購新光金，將以現金搭配換股方式公開收購新光金，每股收購對價為1股新光金換發中信金0.3132股及現金4.09元，取得新光金10%至51%股權。

台新金和新光金則是在8月22日同步召開臨時董事會，通過將以「換股方式」進行合併，換股比例為1股新光金換台新金0.6022股，若以新光金停牌前一日價格計算，收購價為11.32元；台新金與新光金預計10月9日開股東臨時會討論新新併。

台股2日小跌收盤，金融股則是撐盤指標，金融股終場收漲0.65%，富邦金、國泰金領漲，開發金、中信金、台新金、新光金等都以紅盤作收，外為買超前十大中，金融股占了4檔，且是買超個股的前四大，其中，新光金居外資買超第三名，連二買。

統計外資買超前十大個股依序有富邦金、開發金、新光金、國泰金、訊舟、長榮航、期元大S&P原油反1、燿華、群益優選非投等債、華航等。

統計外資賣超前十大則依序為，為中信金、群創、陽明、群益台灣精選高息、中石化、元大台灣50反1、期街口布蘭特正2、元大滬深300正2、長榮、富邦恒生國企正2等；外資賣超中信金37,809張，連11賣。