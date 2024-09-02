台股下跌32點 三大法人賣超177.86億元

台股2日開高，一度衝達22,439.31點，但盤中翻黑，終場收在22,235.1點，下跌32.99點，跌幅0.15%，成交量2,861.94億元，三大法人賣超177.86億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超159.88億元，投信買超50.69億元，自營商賣超（合計）68.67億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.96億元，自營商（避險）賣超63.71億元。

台股早盤以22,341.9點開出，上漲73.81點，盤中一度上漲逾百點，最高曾達22,439.31點，但10時過後指數翻黑，一度下滑至22,178.04點，權王台積電（2330）以948元收盤，上漲4元、漲幅0.42%，聯發科（2454）、鴻海（2317）收黑，大立光（3008）以平盤作收，盤面上以蘋概、網通、折疊機等股的表現較為強勢，大盤指數以22,235.1點收盤。