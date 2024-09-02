市場對企業債需求強勁！各類債市續獲資金買盤青睞
過去一周整體固定收益型ETF持續獲100.88億美元資金淨流入，其中，美國債市流入金額高達77.25億美元，歐洲債市也有3.58億美元資金流入，但亞債遭2.38億美元資金流出。從債券信評看，投資級債、非投資級債ETF分別獲得76.64億、8.61億美元資金淨流入。
富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，即便通膨趨緩且就業市場顯現軟化，市場對企業債的需求仍維持強勁，加上企業基本面具支撐，提供非投資級債市順風。利差雖處於歷史低檔並區間震盪，不過相較於過去在類似的利差水準時，現今的非投資級債品質較過去來得高，目前企業應對到期債務狀況仍良好，現今總體背景下，團隊採取聚焦品質的策略，並非依據信評等級，而是基於企業的經營模式的可持續性、在產業中的地位與財務流動狀況，相信精選持債將是投資組合表現的核心關鍵。
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