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新興亞洲股市漲跌互見 雙「印」股市成亮點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
外資對亞洲股市買賣超金額。（資料來源：彭博，中國信託投信整理）
外資對亞洲股市買賣超金額。（資料來源：彭博，中國信託投信整理）

美國經濟再次展現韌性，激勵道瓊指數創歷史新高，但也使得亞股反彈走勢暫歇。上周新興亞洲指數微幅上揚0.3%，新興亞洲國家股市漲跌互見，以印尼、印度股市表現最佳。台股上周小漲0.5%，但外資轉為賣超19.1億美元，終止連2周淨流入。此外，今年以來印度股市漲幅14.02%，僅落後台股的24.66%，小幅超車越南的13.62%。

中國信託投信表示，美國上周公布第2季實質GDP修正值，優於市場預期，且個人消費支出（PCE） 物價指數亦高於預期，顯示民眾消費力未大幅削弱，且初領失業金人數也下修，就業市場也未惡化到難以控制，因此聯準會可望採取緩步降息的方式，降息幅度也不會太大，增進市場對於經濟軟著陸的信心，激勵道瓊指數攀高。至於輝達（NVIDIA）上周公布財報，整體表現並不差，但基期已高，導致獲利了結賣壓出籠，股價表現相對黯淡，也壓抑半導體類股走勢。

美國經濟數據強勁，激勵投資人信心，但亞洲股市漲跌互見，與美國科技股連動較高的台、韓股市，受輝達股價下挫影響，表現平平，其中，台股周漲0.5%，韓股跌1%。印度股市和印尼股市則分別上漲1.6%、1.7%，為上周新興亞股中表現最佳。此外，上周外資在台股賣超19.1億美元，終止連2周淨流入；今年以來淨賣超97億美元，為新興亞股中最多，但股價表現仍是新興亞股中最亮眼，年漲幅24.66%。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，輝達上周公布財報，其實合乎市場預期，但在基期已高、且毛利率略降的情況下，多數投資人選擇「落袋為安」保守操作，也是可以理解的做法。不過隨著新一代伺服器晶片問世，輝達未來業績展望仍可期待，且目前AI發展仍在初期，大企業對AI的基礎建設仍如火如荼進行，CoWoS先進封裝供應持續緊張，預期半導體產業榮景仍將延續很長一段時間，台灣半導體設備、散熱，以及伺服器等相關公司業績展望無虞，都給台股基本面帶來強力支撐。建議投資人可分批布局半導體相關ETF，掌握具產業前景、成長潛力的題材；亦可透過一籃子優質股票布局高股息ETF，掌握資本利得及股息收益的機會。

越股上周收1283.9點，較前一周微跌0.1%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，日前世界銀行發布最新報告，指出越南受惠出口持續增長和房地產復甦，激勵投資人與消費者信心，預估越南經濟成長率今年可達6.1％，經濟成長動能將為股市提供支撐。此外，富時指出越南是潛在由邊境市場被升級為次級新興市場的國家，若越股順利於明年納入富時新興市場指數，將有利於越股後市表現。投資者可以關注未來展望較佳的科技、金融與消費產業，伺機布局主動式基金，有機會掌握越南市場的漲升行情。

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