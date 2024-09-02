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永豐金證券：配置債券一次滿足配息、資本利得跟降低風險三目的

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
首次降息後各期間美國投資等級債表現與後各期間美國公債表現。(資料來源：Bloomberg，永豐金證券整理)
首次降息後各期間美國投資等級債表現與後各期間美國公債表現。(資料來源：Bloomberg，永豐金證券整理)

在通膨降溫、勞動市場疲軟的情勢下，市場預估美國聯準會9月可望展開降息循環。永豐金證券指出，統計過去經驗顯示，啟動降息後，美國公債及投資等級債都有不錯的表現，以美國公債而言，最近三次啟動降息後一年的平均報酬率為9.64%，投資人可以把握聯準會降息前，殖利率較高，價格處於低檔的機會布局。

根據永豐金證券統計分析最近三次降息債市表現，首次降息後三個月，美國公債及投資等級債的平均報酬分別為2.71%、2.92%，一年後則分別達9.64%、6.35%，顯示啟動降息循環後有利債券表現。美國聯準會利率會議將在9月舉行，根據CME利率期貨觀察，降息一碼的機率為69%，降兩碼的機率為31%，顯示市場認為9月有機會開始降息，可將投資目光轉向債市。

永豐金證券指出，此時布局債市有兩個有利考慮，一是從資本利得獲利機會；債券價格與利率呈現反向，因此殖利率上升時，債券價格反而下跌，反之當殖利率下降時，債券價格會上升，且到期日越長，這樣的關係會越顯著；投資人想要獲取利率下跌的資本利得，可選擇布局偏長天期的公債或公司債，殖利率下滑後可以選擇賣出獲得資本利得，提高資金運用效率。

二是從收益穩定的角度來看，目前美國10年期公債券殖利率雖從超過5%的高點滑落，但仍維持在金融海嘯以來的高檔，投資人可以把握降息循環開始前的較佳殖利率，買進後持有至到期，只要債券不違約，未來的每年平均報酬率就已確定，不用管聯準會要升息還是降息，也不用擔心降息過後找不到同樣那麼高的收益率產品。

對於投資人而言，此時配置債券一方面可以獲得較高息收，另一方面未來聯準會貨幣政策轉向降息時，甚至還有上漲空間可以期待，相較於股市，債券的波動較小，在投資組合中適當的配置債券也能較低投資組合的風險，一次滿足配息、資本利得跟降低風險三個目的，投資人可以把握目前殖利率較高，價格處於低檔的機會布局。

美國公債 降息

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