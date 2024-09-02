駿利亨德森：錢進美國市場 平衡策略穩中求勝

受惠於AI題材帶動，今年以來美股表現出色，不過，近期美國經濟動能趨緩，投資人對於經濟能否軟著陸感到擔憂，股市轉為高檔震盪，反倒是美債因降息循環即將展開而吸引資金進駐。駿利亨德森投資管理表示，長期而言股市的成長動能優於債市，但相對地波動度也大，根據歷史經驗，以主動投資平衡策略投資美國股債市，能夠在參與美股成長契機時有效降低波動度，投資人也無須因為股市位於高檔而增持現金，非常適合做為資產配置中的核心部位。

駿利亨德森投資首席客戶投資組合經理Phil Gronniger表示，投資人都希望在低檔進場，因此碰到熊市的時候，往往選擇持有現金並觀望，特別是2022年遇到聯準會暴力式升息，不論股市或債市皆同步回檔，股債平衡配置也無法避免總報酬為負值。不過長期經驗顯示，自1928年以來，只有四個年度的股債總合報酬率出現負值，在2023年市場恢復常態後，若持有現金(美元)，當年度雖然有5%的報酬率，但相較於股六債四的平衡策略的14.8%的報酬率，持有現金隱含的機會成本高達9.8%。

Gronniger指出，部分投資人預期美國經濟將陷入衰退，在等待經濟低迷期間選擇大量持有現金，但經濟是否真的會衰退仍待確認，如今這些投資人正在考慮重返股市。值得注意的是，股票各個產業之間的相關性受到許多因素影響而被打破，意味著投資人必須有更好的選擇能力，尋找有機會成功的產業和足以因應大環境快速變化（且正在改善）的特定公司。觀察美國基本面新技術（AI）的出現正在提升生產力，以標普500大企業之員工人均營收來衡量，從80年代的PC、90年代初期的網路、90年代晚期的行動電話到2000年代中期的雲端，均可見到新技術明顯提升生產力，此次AI科技也不會例外，在提升生產力的同時也創造了更多投資機會。

整體而言，美國經濟成長雖然趨緩但動能仍在，就業市場即使走軟卻仍具有韌性，接下來的2024第3季、第4季與2025第1季等三季企業獲利預估仍將逐季增加，家庭與個人的實質收入在相對高檔，消費支出則是持續成長，股市成長前景看好。債市方面，在美國通膨明顯趨緩下，聯準會主席鮑爾在8月23日舉行的全球央行年會上亦明確表達美國將展開降息循環，債市利多可期。

Gronniger分析，美國經濟著陸機率高，加上AI新技術的發展與降息的激勵，美股中長期前景看好，債市更是直接受惠降息循環，股債市皆具亮點，股六債四的資產配置未來更加光明。駿利亨德森投資管理認為，透過平衡式策略降低資產的波動風險，追求以較低的波動度提供接近股票的報酬率，讓投資人在投資旅程中不必面對資產大起大落的情形。駿利亨德森平衡投資策略會依據總經環境動態調整股債比例，自2005年4月以來，美股的比重平均達58%，債券為42%，截至今年6月底，美股與美債的比例分別為63%與37%。

此外，在股債配置中納入主動式選股、選債，可望進一步提升投資效益。Gronniger強調，在市場上漲時盡量參與成長機會固然重要，但下檔時降低振幅才是真正關鍵。以2000~2002年科技股泡沫化、2008年金融海嘯、2018年美股震盪及2020年新冠疫情期間為例，相較於美股標普500指數的跌幅，駿利亨德森平衡投資策略都能有效地縮小資產跌幅，顯示做好下檔保護非常重要。