盤勢膠著 台股下跌32點收22,235點

台股2日收盤下跌32.99點，終場以22,235.1點作收，成交量2,861.94億元；台積電（2330）收盤價948元，上漲4元、漲幅0.42%。

今日強勢族群以蘋概、網通、折疊機族群表現較為強勢，今日成交金額大且走高為：聯鈞（3450）、聯亞（3081）、智邦（2345）、華碩（2357）、天虹（6937）、訊舟（3047）、台光電（2383）、穩懋（3105）、新復興（4909）、一詮（2486）及光洋科（1785）；成交金額大且疲軟者有：萬潤（6187）、奇鋐（3017）、弘塑（3131）、矽力-KY（6415）、惠特（6706）、長榮（2603）、聯發科（2454）、辛耘（3583）、東台（4526）、鈊象（3293）。

第一金投顧表示，目前大盤呈現上有季線沉壓、下有月線支撐，屬於整理格局待盤面作出表態，後續仍須觀察是否能放量攻擊站上季線位置，否則仍須隨時留意大盤拉回打底第二隻腳。短線不宜躁進，目前點位容易遭遇前波高點套牢解套賣壓與低點進場反彈獲利調節賣壓，可挑選季報與營收持續增⻑保有基本面的公司，其餘待趨勢確立再進場也不遲，若再度失守則短線震盪難免，需慎防拉回修正風險，應謹慎控制持股水位與嚴控風險。

短期目光主軸可留意即將發布新機的蘋果概念股，組裝廠鴻海；光學類股大立光、玉晶光、先進光；PCB 廠商華通、燿華、台光電、台燿、臻鼎；PA 類股穩懋與宏捷科。

國際半導體展 9/4~9/6 登場，今年仍以賦能 AI 無極限為主軸，聚焦先進製程、異質整合、化合物半導體、矽光子、智慧移動等產業熱門議題，半導體設備股萬潤、辛耘、弘塑、家登皆維持強勢，指標股波若威、上詮、聯鈞皆維持高檔水位保持強勢格局，金融股經歷金金併題材後，上周呈現量縮拉回整理，整理過程價格仍具強度，國泰金、富邦金維持於短期均線之上，隨時有機會扮演盤勢助攻角色。