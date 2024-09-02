賴總統解釋「沒有限貸令」 營建股多檔仍下跌

針對近期的「限貸令」引發房市恐慌，賴清德總統解釋「沒有限貸令」，央行主要是提醒金融行庫對房地產融資不要超過法律規定，但「金融行庫在因應這個事件的時候，過當了」；據了解，央行2日早上找來銀行開會，了解各銀行對首購族房貸，及客訴案怎麼處理；不過，上市櫃營建股盤中則是下跌的表現居多。

由於先前央行曾提醒金融機構注意房貸水位，引發「限貸令」風波，民眾申請房貸困難，甚至傳出購屋違約等情況；賴總統接受電視專訪時表示，「沒有限貸令」，主要是依法，銀行對房地產融資不能超過本身資產的30%，近期不少金融機構已接近這個水位，央行才會提醒。

賴總統指出，「我是認為金融行庫在因應這個事件的時候，過當了」，理論上已經簽約、第一次購屋的都要盡量撥款，特別是一般民眾；行政院長卓榮泰也找央行了解，讓大家安心，政府會處理」。

據了解，央行2日一早找銀行開會，主要討論兩大議題，一、對首購族，各銀行的放貸怎麼處理？二、若有客訴，又該怎麼處理？據了解，央行與金管會已採一致做法，若有民眾陳情、一律請銀行處理，基本原則是，已「對保（指客戶來申請且被核准）過了」，等於已承諾貸款額度了，當客戶要交屋時，不能還讓客戶「排隊等撥款」。

賴總統認為行庫限貸過當，已簽約、首購族要盡量撥款，央行也急找銀行了解各銀行對首購族房貸，及客訴案怎麼處理；不過，2日的營建卻還是下跌的居多，盤中跌幅超過2%的個股超過15檔，上漲1%以上的卻僅約10檔。

上市及上櫃營建股呈現下跌，尤其是店頭市場，營建股跌幅達1.4%，永信建（5508）盤中跌幅逾5%，聯上（4113）、鑫龍騰（3188）、安倉（5548）、大城地產（6171）、印鉐（8080）等也都是下跌，盤中跌幅逾2~4%。

集中市場營建股盤中跌幅0.85%，華友聯（1436）、中工（2515）、聯上發（2537）等盤中跌幅逾3%，華固（2548）、皇翔（2545）、皇普（2528）、宏璟（2527）、櫻花建（2539）、潤隆（1808）、三地開發（1438）等盤中跌幅逾2%，海悅（2348）盤中下跌逾4%。

盤面上漲幅逾1%的則有力麒（5512）、新潤（6186）、富旺（6219）、士開（5324）、富宇（4907）、晶悅（2718）、欣巴巴（9906）、國產（2504）、愛山林（2540）、日勝生（2547）等。