第一金投信、QRAFT金融風險情緒訊號：美日股持續多頭 台股謹慎

第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司（QRAFT Technologies）合作編製，每周發布金融風險情緒訊號，以反應未來一周的風險情緒方向及市場多空看法。第一金投信指出，最新市場風險情緒訊號顯示，美股建議現金水位為0%，日股建議現金水位為1.1%，美日皆為持續多頭看法；台股建議現金水位為31.3 %，市場風險情緒轉趨謹慎。

最新美國市場AI風險情緒訊號數值維持0%，7月PCE物價指數月增率0.2%，消費者支出持續成長，金髮女孩故事持續，市場期9月17日、18日聯準會貨幣政策會議將啟動降息，有利價值型股和小型股吸引資金回流。過去一個月高達61%的標普500企業表現優於指數，相較過去一年僅有14%的企業表現優於指數情形，市場表現逐步擴散至其他產業，行情廣度擴大，也代表更多股票受惠經濟改善，帶動獲利能力改善，提升獲利成長率。

進一步觀察，本周美股情緒風險訊號主要驅動因子為，美國0至1年短期公債與原物料指數6個月相關系數為0.79，顯示兩項資產呈現正面趨勢，降息預期下，投資者預期行情穩定與獲利的正向看法；過去六個月標普500指數動能維持在9.91%，指數呈現穩健上揚格局；美國20年長期公債與0至1年短期公債近一個月相關係數為0.55，兩者走勢相近，反應投資者可以因此獲利較為穩定的投資機會。

最新日本市場AI風險情緒訊號數值降至1.1%，8月日本東京地區核心消費者物價指數連續第四個月加速上升，高於央行2%的目標，支持市場對於日本央行升息預期，此外，美國物價持穩與消費支出成長，也使得美元重新走強，日本出口商問題緩解；日本經濟產業省統計顯示，7月零售銷售成長2.6%，其中汽車增長6.3%、藥品與化妝品增長5.1%，撇除天氣因素來看，日本境內經濟活動維持正向發展。

進一步觀察，本周日股情緒風險訊號主要驅動因子為，買權總交易量下降34%，賣權總交易量亦下降22.5%，顯示市場看漲、看跌的預期皆下降；期貨總交易量下降21.4%，反應投機與避險策略減少，市場參與度與流動性下降；此外，日經指數與東證指數皆呈現上揚，顯示大盤穩定度高，各產業普遍走揚，現貨表現正向抵銷期貨交易量下降的不確定性。

台灣市場AI風險情緒訊號數值為31.3%，上周台股遭逢外資拋售科技股與金融股賣壓，但企業獲利上修，內資買盤支撐盤勢上揚1%；自6月底以來，外資已賣出160億美元科技股，但買超30億美元非科技股；內資則持續買超科技股與非科技股。短期市場波動大，台股呈現區間整理，但台股基本面穩健，包括交通運輸、資訊科技與金融股的預期獲利較7月上調4%。

進一步觀察，上周台股情緒風險訊號主要驅動因子為，期貨總交易量下降29.6%、賣權總交易量下降26.4%，賣權總持倉量則大幅下降19.7%，顯示市場交易活動和對沖減少，留意波動性和風險。儘管台灣加權指數微幅上揚，但整體市場氣氛謹慎，不確定性提升，風險訊號呈現上升趨勢。

綜合評估AI市場風險情緒指標及市場變化觀察，第一金投信分析，美國市場維持多頭展望，市場關注本周五(6日)非農就業報告，若呈現穩定降溫有助市場廣泛性反彈；日股呈現積極走勢，維持多頭看法，但市場參與度下滑，投機與避險策略減少，日股將呈現多元輪動態勢，經濟活動維持正向；台股在外資退潮下，短線行情呈現區間盤整，不過，仍見內資動能，加上企業獲利上調，9月隨科技利多題材釋出，留意行情整理後，資金聚焦：蘋概、AI人工智慧與半導體等類股。