新光金股價創高 竟然是大戶跑、散戶搶
新光金（2888）兩周來的漲幅曾達23%，中信金（2891）及台新金（2887）搶親讓新光金股價上檔增添不小的想像空間；不過，兩周來的持股者卻是大戶跑、散戶搶。
新光金股價由8月16日收盤10.85元一路漲升到上周高點13.35元，股價漲幅23%。根據台灣集中保管結算所統計，新光金8月30日的集保戶中，僅有包含零股的持股5張以下的人數增加，顯示散戶積極買進新光金；但大戶人數普遍減少，其中，持有5至30張的持股人數減少均在千人以上。
新光金持有1千張以上的集保戶也大減69人。根據統計，新光金8月16日逾千張投資人數為1,233，集保股數為10,584,153,361股；8月30日逾千張投資人數為1,164，集保股數為11,172,969,307。人數減少69人。
不過，新光金送存集保股數呈現增加，8月30日較8月16日的集保股數增加222,885,636股，集保股數已達17,380,514,678股，占集保庫存數比例61.68%提高到64.28%。集保戶人數已有452,494。
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