快訊

TPBL／林書豪再戰！延長合約續留新北國王

【重磅快評】北檢靠側翼辦案翻車 柯文哲不明金流呢？

中秋節前開放！大陸宣布恢復台灣文旦輸入 附帶一條件

新光金股價創高 竟然是大戶跑、散戶搶

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
新光金集保戶股權分散變化。(資料來源：臺灣集中保管結算所)
新光金集保戶股權分散變化。(資料來源：臺灣集中保管結算所)

新光金（2888）兩周來的漲幅曾達23%，中信金（2891）及台新金（2887）搶親讓新光金股價上檔增添不小的想像空間；不過，兩周來的持股者卻是大戶跑、散戶搶。

新光金股價由8月16日收盤10.85元一路漲升到上周高點13.35元，股價漲幅23%。根據台灣集中保管結算所統計，新光金8月30日的集保戶中，僅有包含零股的持股5張以下的人數增加，顯示散戶積極買進新光金；但大戶人數普遍減少，其中，持有5至30張的持股人數減少均在千人以上。

新光金持有1千張以上的集保戶也大減69人。根據統計，新光金8月16日逾千張投資人數為1,233，集保股數為10,584,153,361股；8月30日逾千張投資人數為1,164，集保股數為11,172,969,307。人數減少69人。

不過，新光金送存集保股數呈現增加，8月30日較8月16日的集保股數增加222,885,636股，集保股數已達17,380,514,678股，占集保庫存數比例61.68%提高到64.28%。集保戶人數已有452,494。

新光金

延伸閱讀

加碼中信金（2891）於宣布收購新光金那天！ 艾蜜莉：跌了3％多歸類是短暫利空

新光金爭奪戰內幕！吳東進憂太委屈 急找辜仲諒出馬...最後花落誰家？4套劇本推演

股東質疑新新併比例不合理 告發4名新光金董事、新勝董事涉特別背信

新光金大股東發話 南部鋼鐵廠：訂價要合理

相關新聞

降息會影響三件事！相比債券股票才是重點、房地產續漲、物價高漲機率大

房價上漲會讓各行各業的營業成本增加，當然也會轉嫁給消費者，因此最終結果還是以物價持續高漲的機率為大。

存金融股退休可行？單一產業就是最大風險 夏綠蒂：買大盤ETF且愈早愈好

金融股存股族一直很愛的標的，但是最大的風險就是這是單一產業。

傳金管會附條件開放公開收購新光金 中信金爆量上漲

台新金（2887）、中信金（2891）爭相求娶新光金（2888），媒體報導傳出，金管會可能附條件開放中信金公開收購新光金...

宏遠投顧：9月操作科技股宜謹慎

宏遠投顧指出，9~10月科技股股價修正後，才會落底或再打第二隻腳；2024年第4季至2025年第1季股價反彈，或可能做M...

台股量縮震盪 指數拉回逾百點平盤整理

台股今天開高走低，盤中量縮震盪，截至10時30分，指數微幅上漲7.69點。權值股台積電盤中小漲，鴻海下跌；代表中小型股的...

台積電領漲 台股早盤站上22400點

美股8月30日收紅，道瓊工業指數再創新高，台股今天早盤漲逾百點，站上22400點，最高達到22439點。權值股台積電開高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。