宏遠投顧：9月操作科技股宜謹慎

宏遠投顧指出，9~10月科技股股價修正後，才會落底或再打第二隻腳；2024年第4季至2025年第1季股價反彈，或可能做M頭然後再下跌。

宏遠投顧表示，美中貿易戰、美總統當選人政策、科技業未來景氣及展望、金融面問題、地緣政治等將決定未來科技股股價走向。科技股股價大幅飆漲超出公司本質及本益比太高，Apple及Tesla股價落後補漲大漲，代表科技股沒有便宜股可投資。

股價太貴就是最大利空，川普灰犀牛言論成賣股理由，打破機構法人持股恐怖平衡，觸發科技股股價大跌及由多轉空的關鍵點。此外，科技股公布獲利及未來展望不如樂觀預期，微軟等大型機構投資AI科技沒看到成效，之前市場過度樂觀AI科技無所不能，如今開始擔憂科技大廠將會降低投資，恐將戳破AI科技股價泡沫。

宏遠投顧表示，近期科技股股價跌深出現反彈，但因輝達財報及展望出現利空罩頂，即使仍有個股股價被拉抬，包含半導體設備股、矽光子通訊股、機器人股、IP小廠、散熱小廠，因股價太貴，需提防拉抬完再大幅下跌