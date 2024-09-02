降息會影響三件事！相比債券股票才是重點、房地產續漲、物價高漲機率大

八月來到尾聲，九月除了是即將進入秋分的時間點，股市通常也都會有一波行情，華爾街也有一句俗諺是 Sell in May and go away,remember to come back in September.

大家通常看都只會看一半，五月賣股之後就空手，但後半段是叫你要在九月買回來，大家看前不顧後，最後下半年就看著股市一路上漲...

理論上而言，九月有一批主力會回來，因為他們五月到八月都空手，其實也沒賺到任何錢，這代表台股同樣有機會上漲，因為台股主力一直都是外資，雖然近幾年有投信護盤，但以整體資金面觀之，外資才是主角，不過現在大家焦點也不是這些主力，而是美國FED降息。

根據最新FED WATCH的數據顯示，目前降息一碼的機率有65.5%，降息兩碼的機率是34.5%，合起來就是幾乎百分百確定要降息，差別在於幅度而已。這對全球股市當然是好康，甚至可以說是放水！因為美國降息就會開始刺激美股、美債上漲，而低利率也會讓美金開始流入其他新興市場。

回頭看看這一個月以來的市場，最敏感的莫過於日圓開始大幅度升值，這並不是因為日本經濟繁榮所帶動的強盛，而是全球資金開始湧入避險，日幣是全球僅次於美金的第二大避險貨幣，主要原因包含遠離歐美市場、長期低利率，跟全球市場連動性比較低一些，日幣自然被市場認定成避險貨幣的天堂，加上巴菲特都跑去買五大商社，也帶動全球投資人的信心。

對台股又有什麼影響？

說到美國降息會怎麼樣，其實你我都很清楚，2020年新冠疫情來襲就已經演繹過一遍。

當時美國FED緊急把利率降到歸零，於是全球股市就開始V轉，而債券也跟著開始衝高，因為市場資金便宜，而債券有基本的債息，與其把錢放在美國銀行，不如去買穩定配息的美國債券。

這時候最大得利者就是金融業，因為金融業就是靠著經濟大好及股市多頭在賺錢，利率降低了之後，放款更簡單，再來是壽險業者持有大量股債及股票，都會雙雙上漲，還記得富邦金、國泰金在2021年的獲利爆發嗎？就是因為他們一直賣掉股債實現收益，賺到翻。

再來要談談台股結構，實際上有六成以上都是半導體電子股，金融股實際上佔比一成多，當然都會上漲，但電子股的受惠程度更甚於金融股。美國降息對科技股是最大利多，這是我們的共識，所以2021年美國尖牙股也是漲到一個不可思議的境界，當美國科技股開始上漲，當然也會帶動台股及各種供應鏈跟漲，這又會有什麼後遺症？有三個影響層面。

第一，股債續攻高點

台股在2023年就因為AI強過全球股市，過去多年來都是美股領先全球，結果2023年到現在都是台股利冠群雄，這就是台股結構以半導體為主的受惠優勢。但回頭認真說，台股除了本土投信ETF及本土有錢人持續加碼台股之外，其實還承受外資連續賣超的壓力，因此九月只要啟動降息，外資隨便一回頭就很容易拉抬指數，當股票上漲導致殖利率下降時，也會帶動資金流入相對高殖利率的債市，當然，重點還是在股市。

第二，房地產續漲

延續第一個影響點，根據過去幾十年的台股表現，通常都跟房市高度連動性，原因就是在於股市代表熱錢動向，而股市高漲絕對有人會獲利出場，加上台灣房地產本來就有很強的抗性，也可以海納資金，因此股市高漲之後，房市自然也會跟著被帶動，不管銀行怎麼樣被管制，當有錢人獲利到滿手現金時，你覺得他們不會存錢進到銀行嗎？這時候三成的放款水位就會跟著增加額度，再來是，有錢人賺了這麼多錢，他們也可以用驚人的獲利現金直接買房。

第三，物價上漲

這又要回到通膨議題，其實認真講，台灣通膨情況會受到房價以及股市連動，很簡單的邏輯，股市漲上去代表市場資金很多，那麼錢多當然也會產生通膨，再來是房價上漲會讓各行各業的營業成本增加，當然也會轉嫁給消費者，因此最終結果還是以物價持續高漲的機率為大。再來是台灣經濟狀況良好，目前央行策略還維持在升息階段，而且外資科技業大頭陸續宣布投資台灣，這不僅能帶動更多就業機會及薪資水準，也會持續推動市場實質經濟消費力，當然也不怕物價上漲這件事情。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：美國FED降息對台股影響三大層面？不要只懂債券皮毛而已...