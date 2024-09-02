快訊

TPBL／林書豪再戰！延長合約續留新北國王

【重磅快評】北檢靠側翼辦案翻車 柯文哲不明金流呢？

中秋節前開放！大陸宣布恢復台灣文旦輸入 附帶一條件

台股量縮震盪 指數拉回逾百點平盤整理

中央社／ 台北2日電
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股今天開高走低，盤中量縮震盪，截至10時30分，指數微幅上漲7.69點。權值股台積電盤中小漲，鴻海下跌；代表中小型股的櫃買指數由紅翻黑，跌幅0.24%。

台積電上漲4元，漲幅0.42%；鴻海下跌0.5元，跌幅0.27%；聯發科下跌20元，跌幅逾1%；日月光投控開高拉回，下跌1元。

國際半導體展（SEMICON Taiwan）將於4日登場，半導體設備股盤中漲跌互見，包括天虹盤中上漲19元，漲幅逾6%；華景電上漲5元，漲幅近2%；家登與萬潤開高拉回平盤、

蘋果公司將於台灣時間9月10日舉辦秋季發表會，外傳將推出iPhone 16系列手機等新品，iPhone 16概念股包括全新盤中上漲逾6%、穩懋上漲逾4%、大立光上漲逾1%、和碩上漲0.49%。

重電四雄重啟漲勢，士電盤中上漲7元，漲幅逾3%；亞力上漲6.5元，漲幅近5%；中興電與華城盤中皆上漲逾2%。

資深分析師簡伯儀接受中央社記者訪問表示，大盤維持短期均線震盪走勢，預估量目前來看偏低，加上美股今天不開盤，較無重大的事件影響。

指數來看，上漲空間仍不是很大，預期維持量縮盤整，題材股有機會表現，整理較久的重電今天就有不錯表現；大盤指數目前修正，因量不夠，權值股上漲空間不是很大。

延伸閱讀

不甩台股跌！勞動基金截至7月底大賺8,857億元創高、收益率14.33％

台積電領漲 台股早盤站上22400點

美股8月30日收紅 法人：台股價穩量縮區間整理

台股9月 兩個題材發燒…將演出「下有撐」戲碼

相關新聞

降息會影響三件事！相比債券股票才是重點、房地產續漲、物價高漲機率大

房價上漲會讓各行各業的營業成本增加，當然也會轉嫁給消費者，因此最終結果還是以物價持續高漲的機率為大。

存金融股退休可行？單一產業就是最大風險 夏綠蒂：買大盤ETF且愈早愈好

金融股存股族一直很愛的標的，但是最大的風險就是這是單一產業。

傳金管會附條件開放公開收購新光金 中信金爆量上漲

台新金（2887）、中信金（2891）爭相求娶新光金（2888），媒體報導傳出，金管會可能附條件開放中信金公開收購新光金...

宏遠投顧：9月操作科技股宜謹慎

宏遠投顧指出，9~10月科技股股價修正後，才會落底或再打第二隻腳；2024年第4季至2025年第1季股價反彈，或可能做M...

台股量縮震盪 指數拉回逾百點平盤整理

台股今天開高走低，盤中量縮震盪，截至10時30分，指數微幅上漲7.69點。權值股台積電盤中小漲，鴻海下跌；代表中小型股的...

台積電領漲 台股早盤站上22400點

美股8月30日收紅，道瓊工業指數再創新高，台股今天早盤漲逾百點，站上22400點，最高達到22439點。權值股台積電開高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。