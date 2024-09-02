台股量縮震盪 指數拉回逾百點平盤整理

台股今天開高走低，盤中量縮震盪，截至10時30分，指數微幅上漲7.69點。權值股台積電盤中小漲，鴻海下跌；代表中小型股的櫃買指數由紅翻黑，跌幅0.24%。

台積電上漲4元，漲幅0.42%；鴻海下跌0.5元，跌幅0.27%；聯發科下跌20元，跌幅逾1%；日月光投控開高拉回，下跌1元。

國際半導體展（SEMICON Taiwan）將於4日登場，半導體設備股盤中漲跌互見，包括天虹盤中上漲19元，漲幅逾6%；華景電上漲5元，漲幅近2%；家登與萬潤開高拉回平盤、

蘋果公司將於台灣時間9月10日舉辦秋季發表會，外傳將推出iPhone 16系列手機等新品，iPhone 16概念股包括全新盤中上漲逾6%、穩懋上漲逾4%、大立光上漲逾1%、和碩上漲0.49%。

重電四雄重啟漲勢，士電盤中上漲7元，漲幅逾3%；亞力上漲6.5元，漲幅近5%；中興電與華城盤中皆上漲逾2%。

資深分析師簡伯儀接受中央社記者訪問表示，大盤維持短期均線震盪走勢，預估量目前來看偏低，加上美股今天不開盤，較無重大的事件影響。

指數來看，上漲空間仍不是很大，預期維持量縮盤整，題材股有機會表現，整理較久的重電今天就有不錯表現；大盤指數目前修正，因量不夠，權值股上漲空間不是很大。