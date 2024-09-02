傳金管會附條件開放公開收購新光金 中信金爆量上漲

台新金（2887）、中信金（2891）爭相求娶新光金（2888），媒體報導傳出，金管會可能附條件開放中信金公開收購新光金，台股2日開高，金融股也是上漲，新光金、中信金高居盤中個股成交量冠亞軍，中信金雖遭外資連十賣，早盤則是開高走高的表現，盤中漲幅逾1%。

台新金與新光金的新新併殺出程咬金，中信金也向金管會送件 ，將公開收購新光金，媒體報導指出，金管會可能附條件開放中信金公開收購新光金，要求中信金簽署對新壽的「增資承諾書」，且要求新壽的增資是由金控出面辦理現金增資。

中信金在8月20日重訊公告「董事會決議通過向金管會申請投資新光金控」，8月23日再進一步提出公開收購新光金，將以現金搭配換股方式公開收購新光金，每股收購對價為1股新光金換發中信金0.3132股及現金4.09元，取得新光金10%至51%股權。

台新金和新光金則是在8月22日同步召開臨時董事會，通過將以「換股方式」進行合併，換股比例為1股新光金換台新金0.6022股，若以新光金停牌前一日價格計算，收購價為11.32元；台新金與新光金預計10月9日開股東臨時會討論新新併。

中信金遭外資大賣，連續10個交易日合計賣超47萬2,269張，不過同期間投信則是買超16,420張，自營商買超6,086張；中信金早盤以32.8元開出後一度拉升至33.3元，盤中爆出逾5萬張成交量，居盤中個股成交量第二大，僅次新光金，盤中漲幅1.37%。

新光金以12.95元開高後一度拉升至13元，盤中成交量逾6.1萬張，居個股成交量冠軍，盤中漲幅0.38%；台新金也是上漲的表現，盤中漲幅0.81%。