台積電開高6元 台股早盤漲逾百點

台股2日開盤指數為22,341.9點，上漲73.81點，早盤漲逾百點，最高來到22,439.31點。台積電（2330）開盤價為950元，上漲6元。

群益投顧表示，尾盤MSCI調整集中成交，量創近兩周新高，本周五美就業報告公布前量能續航力有待觀察，持續低量仍不利上攻。續以技術面短多中小型股，參考短期均線變化順勢操作因應。

操作題材可留意：AI+iPhone旺季，PCB鏈啟動補漲─AI熱潮帶動伺服器PCB層數提升和相關原材料升級需求，輝達Blackwell新AI晶片第4季將出貨、2025年大量出貨，持續推升高頻高速趨勢發展，蘋果iPhone 16等新品下半年將陸續上市，消費電子也進入傳產旺季，預期帶旺PCB上下游營運增溫。

上周五（8月30日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為41,563.08點，上漲227.98點、漲幅0.55%；S&P500指數上漲1.01%；那斯達克指數上漲1.13%；費半指數上漲2.58%。台積電ADR漲1.51%。

Fed偏好的通膨指標溫和上升，四大指數震盪收紅。英特爾傳正討論分拆設計與製造業務大漲逾 9%。特斯拉傳 10月10日發表 Robotaxi，股價收漲3.8%；輝達走出財報餘震收漲1.51%；美超微續跌2.48%，但宣布財報不會有重大變化，盤後反彈近2%。

三大法人上周五集中市場合計買超4.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超47.3億元，投信買超40.2億元，自營商（自行買賣）買超6.5億元，自營商（避險）買超5.1億元。

統一期貨說，台指期上漲151點至22,318點，正價差為49.91點。籌碼面部分，三大法人買超2.63億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,312口至14,439口，其中外資淨空單增加2,583口至39,554口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少387口至15,939口。選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,000點，週賣權最大OI落在21,500點 ; 月買權最大OI落在23,100點，月賣權最大OI落在21,500 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.91上升至0.98。VIX指數下降1.38至21.72。外資台指期買權淨金額-0.31億元 ; 賣權淨金額1.46億元。整體選擇權籌碼面偏多。