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美股8月30日收紅 法人：台股價穩量縮區間整理

中央社／ 台北2日電
台股上週五呈現價穩量縮格局。圖／聯合報系資料照片
台股上週五呈現價穩量縮格局。圖／聯合報系資料照片

美國通貨膨脹數據出爐，加深未來降息預期，激勵美股8月30日收紅，道瓊工業指數再創新高。法人認為，台股上週五呈現價穩量縮格局，觀察指數是否在月線至季線區間整理。

凱基投顧表示，8月30日台股開高後呈現震盪，成交金額因尾盤MSCI季度調整而放大至新台幣4000億元以上；若扣除調整持股效應影響，台股仍是呈現價穩量縮格局。在成交金額沒有出現明顯改變前，可觀察指數於20日均線21800點附近至60日均線22500點間呈現整理格局。

美國公布7月個人消費支出物價指數（PCE），顯示物價壓力放緩，激勵美股8月30日收紅。道瓊工業指數終場上漲228.03點，或0.55%，收在41563.08點；標準普爾500指數上漲56.44點，或1.01%，收在5648.40點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲197.20點，或1.13%，收在17713.63點；費城半導體指數上漲129.570點，或2.58%，收在5158.820點。

台股8月30日終場加權指數上漲66.24點，收在22268.09點，成交值為新台幣4008.4億元。

台股上週五的三大法人籌碼動向，合計買超2.63億元；其中，自營商買超11.69億元，投信買超38.33億元，外資及陸資賣超47.39億元

觀察台股8月30日盤面結構，電子類股指數終場上漲0.08%，金融類股指數走揚0.54%，營建類股指數勁揚3.72%，代表中小型股的櫃買指數走升0.46%。

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