美股可望在降息後迎來一波行情 可多元化分散布局

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利團隊投資長史考特·葛拉瑟(Scott Glasser)指出，科技七雄的崛起使市場集中度達到1970年代以來最高水準，但我們認為市場集中度可能會停滯在當前水準附近，長遠來看，隨巨型股集中度停滯、更多類股及中小型股帶來更大貢獻，市場廣度將恢復到更健康的水準，我們認為多元化投資組合在未來12-18個月內應會開始跑贏大盤。

富蘭克林證券投顧表示，7月失業率上升至4.3%一度引發市場擔憂，因觸發了向來被認為是經濟衰退訊號的「薩姆法則」，但後續的初領失業金、零售銷售等數據仍表現亮眼，美國商務部甚至上修上季GDP，加上CPI、PCE數據也顯示通膨持續放緩，美國經濟實現「軟著陸」的機率仍較高。

即使美國經濟持續降溫，聯準會也有足夠的降息空間，主席鮑爾已表態支持9月降息，有助支撐經濟和美股中長期表現，值得留意的是，統計1984年來的八次降息週期，美股三大指數平均在聯準會首次降息後的3、6、12個月均呈現正報酬，上漲機率全都是75%，在題材上，市場普遍認為AI巨浪仍只是在「起步階段」，儘管近期AI概念股陷入震盪，但放眼長線仍值得期待，Nvidia執行長黃仁勳亦強調AI的成長趨勢還在加速，短線上AI概念股出現修正反而提供逢低布局或定期定額投資的機會。

若投資人對科技股仍存有疑慮，也可選擇布局先前表現落後(如：工業、民生消費)、價值股(如：金融、能源)、評價相對較低(如：醫療保健)、降息受惠者(如：公用事業、房地產)等類股，並藉由多元化投資來參與美股中長期行情與降低波動度。

富蘭克林證券投顧表示，美國總統大選逐漸逼近，選情也更趨白熱化，Real Clear Politics數據顯示，賀錦麗當選機率為49.2%，而川普為49.3%，非常逼近，根據過往選舉經驗，傳統藍州與紅州的選情較不會出現重大變化，是兩黨主要票源，七大關鍵州(包含密西根、內華達、賓州、威斯康辛、亞利桑那、喬治亞、北卡羅萊納)將成決勝關鍵，依據最新民調計算，若不計兩人支持度持平且選舉人票為16票的喬治亞州，則賀錦麗合計可望拿下44票，而川普則拿下33票，故喬治亞州將非常關鍵。

一般認為，若川普在2024年總統選舉成功當選，則金融、傳統能源、貿易保護受惠者、美國營收為主公司等領域可望受惠，但乾淨能源、進口業者可能受衝擊，若民主黨籍候選人勝出，則乾淨能源、電動車、基礎建設等類股將受惠，但傳統能源、製藥等領域可能受影響，而無論誰當選，中國營收占比較高的公司都可能受到打擊。