聽新聞
test
0:00 / 0:00
輝達看好需求 外資續喊買台積
輝達本季財測雖未能達到投資人的超高期待，但管理階層仍看好需求，花旗、美銀分析師重申，維持對台積電的買進評等。
輝達執行長黃仁勳日前在財報會議說，「Hopper的需求依然強勁，對Blackwell的期待非常高。」分析師認為，這項展望對全球最大晶片製造商台積電來說，也是個好兆頭。
花旗估計，到今年第二季結束前，台積電CoWoS產能將從今年第一季的十至十五kwpm（千片／每月）增至廿五kwpm，今年底達卅五kwpm，目標是明年底攀抵七十kwpm。
美銀分析師也重申對台積電的買進評級，認為輝達展望符合其預期，具體而言，ＡＩ需求依然強勁，CoWoS供應雖有限但正在增加，且Blackwell架構的產品預計會在今年底推出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言