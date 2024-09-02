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輝達看好需求 外資續喊買台積

聯合報／ 編譯林奇賢／綜合報導

輝達本季財測雖未能達到投資人的超高期待，但管理階層仍看好需求，花旗、美銀分析師重申，維持對台積電的買進評等。

輝達執行長黃仁勳日前在財報會議說，「Hopper的需求依然強勁，對Blackwell的期待非常高。」分析師認為，這項展望對全球最大晶片製造商台積電來說，也是個好兆頭。

花旗估計，到今年第二季結束前，台積電CoWoS產能將從今年第一季的十至十五kwpm（千片／每月）增至廿五kwpm，今年底達卅五kwpm，目標是明年底攀抵七十kwpm。

美銀分析師也重申對台積電的買進評級，認為輝達展望符合其預期，具體而言，ＡＩ需求依然強勁，CoWoS供應雖有限但正在增加，且Blackwell架構的產品預計會在今年底推出。

台積電 投資人

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