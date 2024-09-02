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權王夠利 花旗、美銀喊買

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

輝達（NVIDIA）本季財測雖未能達到投資人的超高期待，但管理階層仍看好需求，花旗、美銀分析師均重申，維持對輝達AI晶片主力代工廠台積電「買進」評等。

輝達執行長黃仁勳日前在財報會議上說：「Hopper平台的AI晶片需求依然強勁，對最新Blackwell平台產品的期待非常高。」分析師認為，這項展望對全球晶圓代工龍頭台積電（2330）而言，也是個好兆頭。

黃仁勳向投資人掛保證，Blackwell平台產品將在第4季「大量供應」，應能有助解決當前的一些供應挑戰。相關說法與台積電先前的聲明一致，該公司的CoWoS產能將在2024年、2025年翻倍。

花旗估計，到2024年第2季結束前，台積電的CoWoS產能將從2024年第1季的每月1萬至1.5萬片，增為每月2.5萬片，今年底可達3.5萬片，目標是2025年底達7萬片。

美銀分析師也重申對台積電的買進評級，認為輝達展望符合其預期。

美銀認為，具體而言，AI需求依然強勁，CoWoS供應雖有限但正在增加，且Blackwell架構的產品預計會在今年底推出。

台積電 輝達

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