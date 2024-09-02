台股9月 兩個題材發燒…將演出「下有撐」戲碼

台股上周守穩22,200點關卡，展望9月台股雖有美國經濟數據、聯準會利率決策等變數，但多方主打月底、季底雙重作帳，以及9月營收表現等兩大題材助攻；法人圈預估，指數9月將處「上有壓、下有撐」震盪格局，多空將上演季線與半年線的攻防戰，高檔區落在22,500點至22,600點機會大。

台股8月月線收黑，但拉出長達2,605點下影線。綜合第一金投顧董事長陳奕光、華南投顧董事長儲祥生、台新投顧副總經理黃文清等看法，台股近期市場追價意願有限，在聯準會利率決策、美中角力、地緣政治風險、美國總統大選等變數懸而未決下，台股將呈現多空震盪。

陳奕光認為，月季底雙重作帳、上市櫃公司9月營收、美股經濟數據與財報，以及美聯準會（Fed）利率決策會議的等戲碼，將是短線盤面主軸。其中，多方將打月底、季底雙重作帳，空方則訴求財報不如預期、聯準會利率決策等國際變數。

作帳行情部分，本月底即將面臨月底、季底的雙重作帳，法人若想繳出亮麗成績單，除月底作帳行情外，僅剩下第3季旺季題材，因而近期法人大買，或是集團動作加溫的個股可特別留意。

再來是上市櫃公司第3季進入營收成長期，上市櫃公司將陸續揭露9月營收，數據優於預期的公司，股價應有一波上漲走勢。至於美國經濟數據，將首要關注本周五（6日）的美非農就業數據。

最後，則是19日美聯準會的利率決策，市場現將重點放在觀察降息力度。若是傾向「預防式降息」，將降息1碼；但若一次降2碼或2碼之上的「衰退式降息」，則是為拯救並避免經濟陷入衰退，對資本市場的影響有待觀察。