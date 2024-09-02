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台股資金活水增援 千億股息秋節前出籠
台股盤勢上演22,300點攻防戰，所幸兆豐金（2886）、統一（1216）、合庫金（5880）、統一超（2912）、力成（6239）、大成鋼（2027）、台肥（1722）等91檔上市櫃公司，預計將在中秋節前發放總計千億、約998.48億元的現金股息，在資金活水增援下，有望引領加權指數啟動新一波上攻動能。
另外，台積電也將在9月12日除息第1季的現金股息4元，並隨後在10月9日發放總計1,037.34億元的現金股息。
台新投顧副總黃文清表示，國際變數干擾仍存，短線影響台股無法迴避；但中長線來看，股市波動可能會較為疲乏，因為市場會逐漸習慣，對指數波動度衝擊縮小，後續應回歸基本面，現階段利多題材是股息接續發放，台股漲升行情仍值得期待。
目前時序進入台股上市櫃公司的除權息密集期，由於定存利率偏低，投資人偏愛高現金股息股票，在企業普遍提高現金股息發放率下，一旦資金後續回流股市，大盤反彈動能將不虞匱乏。
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