成長性佳優質股 抗震

台股多空震盪，法人昨（1）日表示，大盤短線多空震盪劇烈，但在市場資金仍充沛下，現階段中長期業績成長性與能見度高的優質股，可望躍居為台股盤面的抗震指標。

例如儒鴻（1476）、中租-KY、富邦金、萬海、國泰金、潤泰新、日月光投控、寶成、欣興、長榮航、臻鼎-KY、正新、元大金等，今年上半年每股稅後純益（EPS）在1元以上，且前七月營收較去年同期呈現年增、近五個交易日股價強勢抗震。

第一金投顧董事長陳奕光表示，近期盤勢主要就是圍繞在第2季財報及第3季產業展望訊息、短線上漲多所面臨的獲利回吐壓力、評價面的修正與籌碼面的整理，以及時不時又出現的地緣政風險等多空訊息。

台新投顧副總黃文清則建議，現階段投資人應以謹慎的態度，以選股代替選市、成長優於價值的投資策略，挑選中長期業績成長性與能見度高的優質公司，在基本面的支撐下，將較能抵禦市場短期震盪的襲擊。