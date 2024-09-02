聽新聞
test
0:00 / 0:00
成長性佳優質股 抗震
台股多空震盪，法人昨（1）日表示，大盤短線多空震盪劇烈，但在市場資金仍充沛下，現階段中長期業績成長性與能見度高的優質股，可望躍居為台股盤面的抗震指標。
例如儒鴻（1476）、中租-KY、富邦金、萬海、國泰金、潤泰新、日月光投控、寶成、欣興、長榮航、臻鼎-KY、正新、元大金等，今年上半年每股稅後純益（EPS）在1元以上，且前七月營收較去年同期呈現年增、近五個交易日股價強勢抗震。
第一金投顧董事長陳奕光表示，近期盤勢主要就是圍繞在第2季財報及第3季產業展望訊息、短線上漲多所面臨的獲利回吐壓力、評價面的修正與籌碼面的整理，以及時不時又出現的地緣政風險等多空訊息。
台新投顧副總黃文清則建議，現階段投資人應以謹慎的態度，以選股代替選市、成長優於價值的投資策略，挑選中長期業績成長性與能見度高的優質公司，在基本面的支撐下，將較能抵禦市場短期震盪的襲擊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言