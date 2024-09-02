陳奕光專欄／蘋果供應鏈 業績加溫

據WSTS預估，今年半導體產業擺脫庫存去化影響，轉為年成長16%，較上次預估13.1%上修，達6,112億美元，主因上半年市場強勁表現，特別是AI HPC市場。綜觀今年成長類別，以邏輯及記憶體成長最高；地區別以美國及亞太（台灣）表現最亮眼；其他類別及地區成長率都較弱，緩步回溫。

展望2025年，預期穩健成長，年增率估為12.5%、達6,874億美元，主要還是由邏輯及記憶體帶動成長，都有雙位數成長，且產值皆突破2,000億美元，其他類別個位數緩增；地區別來看，美國及亞太仍是成長重點市場。

此外，觀察上市櫃公司已公告營收，台灣主要前三大IC設計聯發科（2454）、瑞昱、聯詠，在存貨問題已解，客戶重啟拉貨，且在基期因素下帶動營收重返成長，然客戶能見度低，多是以短急單模式回補。

從營收成長率來看，驅動IC廠聯詠最先於2022年調整存貨，因此2023年營收就轉正成長；至於聯發科、瑞昱，2024年初受下游對手機及PC回補庫存帶動，然從第2季可以看出營收年增幅度已開始下滑，因此在沒有低基期優勢後，IC設計業自今年下半年至2025年成長，端看市場需求而定。

整體產業重點關注有三，一是企業如何透過AI變現，以支撐長線AI發展；二是AI雲端資本支出對ASIC業者的影響；三是AI終端應用發展能否帶動消費性產品換機潮。

以現階段來看，下半年具備業績面支撐者，首選將進入傳統備貨旺季的蘋概股。市場預期本次蘋果將導入AI功能給用戶全新體驗，同時潛望式鏡頭也有望逐步下放滲透率提升，以及最高階Pro系列超廣角鏡頭將從1,200萬畫素升級到4,800萬畫素。在軟硬體雙雙升級推動下，市場普遍預期iPhone 16新機備貨量成長率落在5~10%，其中將以光學類股受惠最深。

另一方面，今年8月下旬，電視面板主流尺寸報價皆開始下滑、MNT、NB面板報價則維持持平；在需求狀況不如預期下，品牌客戶為爭取更多面板跌價空間，對電視面板採購訂單釋放依然顯得保守，加上對第4季促銷需求期待不高，對於庫存控管也更加嚴謹下，電視面板價格下跌壓力正持續擴大中。（作者是第一金投顧董事長）